Un tenista se rinde ante la superioridad de Carlos Alcaraz y Sinner: "Son muy competitivos entre sí"

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Denis Shapovalov, número 49 del mundo, ha destacado el dominio del español y el italiano sobre el resto del circuito ATP, a pesar de la competitividad que hay en este.

El circuito ATP continúa siendo dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ambos tenistas siguen sin apenas ceder terreno en cada torneo y sus rivales son conscientes de ello. Tal es así que un tenista recurrente en las grandes citas se ha rendido ante los dos mejores del mundo.

"Hoy en día cualquiera puede ganar a cualquiera, salvo quizá Sinner y Alcaraz. El resto de jugadores son muy competitivos entre sí, así que no pienso demasiado en los cabezas de serie o en el ranking", ha señalado Denis Shapovalov, número 49 del mundo.

En la rueda de prensa previa al Masters 1000 de Canadá, donde tanto Alcaraz como Sinner no participarán, Shapovalov se ha mostrado confiado de poder ganar al resto de rivales. "Puedo ganar a grandes jugadores", asegura el canadiense, en declaraciones recogidas por 'Punto de Break'.

A su vez, ha detallado la escasa importancia que le otorga a la clasificación y la prioridad de recuperarse de las lesiones y "jugar buen tenis". "El ranking no es mi prioridad en este momento. Lo importante es estar sano, jugar buen tenis y volver a encontrar mi mejor nivel", añade.

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