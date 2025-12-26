Firme mensaje de un legendario entrenador a los que quieren batir a Sinner y Alcaraz: "Ese tercer tipo..."

Patrick Mouratoglu apunta a varios nombre que podrían, por talento, poner en apuros al número uno y dos del mundo. Sin embargo, no ve a ningún jugador del circuito preparado para pelear de tú a tú con Carlitos y Jannik.

Carlos Alcarazy Jannik Sinner son, con mucha claridad, los grandes candidatos a dominar el tenis la temporada que viene. Lo demostrado por ambos en 2025 hace pensar que solo una sorpresa podría interrumpir la 'dictadura' del número uno y dos del mundo.

Son varias personalidades importantes del tenis las que ya han explicado que ese binomio necesita de un tercer tenista que pueda competirles de tú a tú. Patrick Mourtaglou, exentrenador de leyendas como Serena Williams, es partidario de esa opinión pero duda mucho en si los tenistas que siguen a Jannik y Carlitos en el ránking serán capaces de ponerse a su nivel.

"Quiero ver a un tercer tipo entre Alcaraz y Sinner porque están dominando demasiado. Me refiero que es increíble, tenemos partidos increíbles. Estábamos muy excitados por el trío formado por Nadal, Federer y Djokovic, eso era increíble. Estoy soñando con ese tercer chico. Pienso en quién puede ser", ha reconocido el técnico francés en sus redes sociales.

A pesar de su deseo de que se forme un nuevo 'Big3', Mouratoglu no ve a ningún jugador con la calidad suficiente como para pelear contra Alcaraz y Sinner: "Pueden ser varios. Pero pienso que no están preparados todavía. Las probabilidades de ellos son pocas. Hay varios que pueden causarle problemas, pero necesitan progresar, no están aún en ese nivel".