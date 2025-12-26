El tenista que alucina con Sinner y 'avisa' a Alcaraz: "Sentí haber aterrizado en Marte..."

Luciano Darderi, número 26 del mundo, ha preparado parte de su pretemporada con el número dos del mundo. Reconoce haber sentido que estaba en una "nave espacial" mientras entrenaba con Jannik.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han sido los grandes dominadores del tenis durante 2025. El español y el italiano no solo copan los dos primero puestos del ranking sino que también se han repartido los cuatro 'Grand Slams' de la temporada (dos para cada uno).

Más allá de ellos mismos, ningún tenista ha sido capaz de hacerles sombra y da la sensación de que para que eso cambie en 2026 debe darse la aparcición de algún protagonista poco esperado de momento. Es tal la superioridad de ambos sobre el resto del circuito que se antoja complicado que algún top-10 pueda competirles de tú a tú.

Tenistas de la talla de Luciano Darderi, número 26 del mundo, reconocen la superioridad de los dos. Luciano asegura en 'la Gazzetta dello Sport' cómo se siente al entrenar con Sinner (lo ha hecho recientemente en Dubai) y reconoce que está aún lejos de poder competirle a su compatriota.

"Entreno con Jannik Sinner. Es un chico de pocas palabras y mucho contenido. Solo entrenamiento y esfuerzo. La última vez fue durante Roland Garros. Comparado con el nivel de partidos en India, es algo completamente distinto. La pesadez de la pelota y la consistencia en el intercambio marcan la diferencia. Sentí que estaba en una nave espacial que había dejado la Tierra y aterrizado en Marte. Sí, Jannik es marciano", asegura Darderi.

Los elogios del transalpino a Jannik también se pueden ver, desde el punto de vista de Alcaraz, como un 'aviso' de cara a una temporada en la que las miradas volverán a estar puestas en los dos mejores tenistas del mundo.