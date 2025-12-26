Alarmante mensaje de una extenista a Alcaraz: "Me preocupa que acabe como Borg"

Marion Bartoli considera que Carlitos podría terminar abandonando su carrera como tenista después de su ruptura con Ferrero. Compara su caso con el de una leyenda como Bjorn Borg.

La ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha puesto patas arriba el mundo del tenis. Nadie esperaba que el binomio más exitoso de 2025 pusiera fin a una unión que estaba comenzando a dar resultados históricos.

Prueba de ello son los seis 'Grand Slam' que Alcaraz ya posee con tan solo 22 años. Los motivos del fin de la relación se desconocen de manera concreta pero, más allá de intentar averiguar las causas, hay muchas personalidades del tenis intentando descifrar cuáles serán las consecuencias, especialmente para Carlos.

El murciano se despide del que ha sido, aparte de él, el artífice de todos sus logros en su carrera profesional y eso ha generado muchas opiniones. Marian Bartoli, exnúmero siete del mundo, teme que Carlitos pueda acusar mucho la separación con Ferrero y terminar dejando el tenis.

"Estoy preocupada por la ruptura de Alcaraz y Ferrero, pero no en exceso, porque Alcaraz tiene cualidades excepcionales para volver a empezar aunque necesita una base. Pero me preocupa que, si le cuesta seguir sin Ferrero, acabe abandonando el tenis como le pasó a Borg con 25 años. Alcaraz es un genio, así que no quiero le pase eso, quiero que siga jugando mucho tiempo", asegura Bartoli en unas declaraciones que recoge 'AS'.

El caso de la leyenda sueca fue muy sonado. Con toda una carrera por delante, decidió retirarse, aunque luego volvió. Bartoli cree que las primeras semanas de competición serán cruciales para el futuro de Carlitos: "Los primeros seis meses de Alcaraz con Samuel López serán un proceso de prueba y error. Si las cosas no funcionan y Sinner gana el Open de Australia y Roland Garros, creo que Alcaraz llamará a Ferrero de nuevo de inmediato, eso está claro".