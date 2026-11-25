Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que Marc ya es el mejor de la historia del motociclismo después de su octavo título.

El debate sobre quién es el mejor piloto de la historia del motociclismo lo pudo cerrar Marc Márquez este domingo con su décimo título en el Gran Premio de Portugal. Y en Ducati no tienen dudas. Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe, le coloca en lo más alto.

Después de celebrar el título, Gigi habló así de Marc: "Ciertamente Marc es el mejor piloto de la historia, no creo que haya ninguna duda".

"He perdido algún campeonato del mundo por culpa de Marc. Así que si gano uno gracias a él, probablemente no le estamos robando nada a nadie", afirma el ingeniero jefe de la marca de Bolonia.

Dall'Igna destaca cómo Márquez se 'obsesiona' con la victoria cada fin de semana: "Marc solo tiene la victoria en mente, de hecho, no le importa nada más y está decidido a lograr la victoria siempre, así que pase lo que pase, sabe que ser el número uno es lo único que importa".

"También marca la diferencia en esto, porque la forma en que logra presionar, motivar a todos es increíble. Es un piloto que sabe reconocer incluso cuando comete pequeños errores, es capaz de decir 'me equivoqué', lo cual no es normal en un campeón como él y creo que esto realmente marca la diferencia porque te aseguro que hace que los demás lo demos todo para intentar que haga lo que tiene que hacer", dice Gigi.

Ducati y Márquez han celebrado dos títulos consecutivos. Y quieren más, por supuesto. En el año 2027 habrá una nueva batalla.

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