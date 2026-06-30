Djokovic carga contra el calendario de la ATP en Wimbledon

El tenista serbio ha criticado la duración de los torneos y cómo la ATP ha derivado el enfoque del deporte hacia una visión comercial, con la que solo sacan un gran beneficio los propietarios.

Novak Djokovic ha sido uno de los protagonistas de la jornada de este lunes en Wimbledon. Más allá de su victoria en primera ronda contra Yibing Wu (4-6, 7-5, 4-6, 4-6), el tenista serbio se mostró muy molesto en rueda de prensa debido al gran número de partidos y la carga de lesiones que sufren los tenistas.

En concreto, 'Nole' criticó el enfoque comercial al que ha derivado el deporte durante los últimos años, y por el que están sufriendo muchos tenistas como Carlos Alcaraz. "Las estadísticas muestran claramente que hay más lesiones. Se intenta aumentar el valor comercial alargando la duración de los torneos e introduciendo pruebas de dos semanas en un calendario que ya estaba muy saturado", apunta el serbio.

En declaraciones recogidas por el 'Diario AS', Novak ha reiterado su postura contraria a las ampliaciones de tiempo de los torneos como los Masters 1000 debido a que los propietarios de los certámenes son los únicos beneficiados. "Yo siempre estuve en contra. Esos cuatro días adicionales generan mucho más dinero para el torneo que para los jugadores", añade el serbio.

En sí, Djokovic ha explicado cómo se obtienen los beneficios de los torneos: "La ATP, es decir, los jugadores y los torneos, solo obtiene beneficios de esos estadios durante las menos de dos semanas que dura el torneo. ¿Y qué ocurre las otras 50 semanas del año? Todo ese dinero va al bolsillo del propietario de la instalación".

Por último, ha hecho referencia a las quejas de tenistas como Alcaraz, los cuales piden torneos más cortos. Además, Djokovic ha hecho hincapié en la necesidad de hacer un "reinicio a gran escala" en el tenis.

"Veo a Carlos Alcaraz y a otros jugadores quejarse de la duración de los torneos y de lo poco que pueden estar en casa. Los entiendo perfectamente. A mí tampoco me gusta. Creo que el tenis necesita un reinicio a gran escala. Los circuitos no están funcionando bien", concluye Novak.

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