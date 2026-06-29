¿Podría Nadal marcarse un 'Serena Williams' y competir en Wimbledon?: "Sigo echando de menos..."

El manacorí no duda a la hora de plantearse una posible vuelta al tenis y dejar varios mensajes muy contundentes sobre ello. Rafa no volvería a competir.

La vuelta de Serena Williams a Wimbledon ha sido una noticia que ha enloquecido al mundo del tenis. La tenista norteamericana hará un 'Last Dance' en el All England Club al haber accedido al cuadro final femenino con una 'Wildcard'.

Un regreso de tal magnitud plantea la incógnita de si podría pasar en el circuito masculino. ¿Serían capaces leyendas como Roger Federer o Rafa Nadal de volver a competir en un torneo así? Rafa, por la parte que le toca, es tremendamente claro a la hora de decirlo.

"Para mí ese capítulo está completamente cerrado. No echo de menos competir. Evidentemente sigo echando de menos algunas sensaciones, porque son emociones que difícilmente volveré a vivir en otro ámbito de mi vida", asegura en una entrevista para la cadena 'CNBC'.

El manacorí insiste en que no se arrepiente de su decisión: "Pero estoy en paz con la decisión que tomé. La tomé cuando sentí que ya no podía competir al nivel que quería. Intenté absolutamente todo antes de retirarme y, cuando comprendí que mi cuerpo no iba a responder como necesitaba, acepté que había llegado el momento de cerrar esa etapa".

"Nunca llegué a odiar el tenis. Siempre disfruté jugando, incluso durante los momentos más complicados con las lesiones o con todos los desafíos que te plantea una carrera tan larga. Me retiré porque mi cuerpo ya no me permitía competir al nivel que quería, no porque hubiera perdido la ilusión por este deporte", concluye Rafa.

El 22 veces campeón de Grand Slam tiene claro que su camino en el tenis ha terminado. Por desgracia para los aficionados del tenis, Nadal no duda en asegurar que no volverá a competir al máximo nivel.