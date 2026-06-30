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Ante el Supremo

El PSPV se querella contra Mazón por falso testimonio sobre la DANA en el Congreso

Los detalles La querella se basa en las contradicciones entre la declaración de Mazón en el Congreso y la investigación del juzgado de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la DANA.

Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón.
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El PSPV-PSOE ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por falso testimonio ante la comisión de investigación de la DANA del Congreso de los Diputados.

Según han informado fuentes del PSPV-PSOE, la querella se basa en las contradicciones entre la declaración de Mazón en el Congreso el pasado mes de noviembre y la investigación del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana, así como el contenido de los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno valenciano en octubre de 2024.

Considera asimismo que "concurren indicios sólidos, plurales y convergentes" de criminalidad, derivados de la declaración parlamentaria "bajo obligación legal de veracidad", "comparecencia pública previa contradictoria" y "comunicaciones privadas previas, conocidas públicamente, aún más incriminatorias" del expresidente.

"Todo ello justifica sobradamente la incoación de diligencias penales para la averiguación de los hechos denunciados", añade la querella.

Según el PSPV, Mazón mantuvo en su comparecencia en el Congreso que no dispuso de información de la situación, "sin embargo, las conversaciones de WhatsApp del grupo del Consell revelan" que a las 08:15 horas "ya sabía lo que estaba sucediendo y dio instrucciones al resto de miembros del Consell".

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