Newey desvela la realidad de su llegada a Aston Martin: parches, chapuzas y un sistema inadecuado

El laureado ingeniero ha relevado cómo era la situación de la escudería británica nada más fichó por ellos. El ex de Red Bull asegura que contaban con un sistema obsoleto y soluciones inválidas.

Adrian Newey llegó a Aston Martin en 2025 como la figura o pieza que salvaría a la escudería británica del caos en el que estaban sumidos. Sin embargo, las expectativas que tenía el laureado ingeniero sobre la situación de los de Silverstone estaban completamente alejadas de la realidad.

En una entrevista publicada en la web de Aston Martin, el ingeniero ha relatado cómo era la situación del equipo nada más aterrizar en él. "Dependíamos de herramientas y procesos que habían sido parcheados y chapuceros durante años; algunos se remontaban a los inicios del equipo Jordan", señala Newey, desvelando la situación del equipo.

De esta forma, tanto para el ingeniero como para el resto de miembros que llegaron junto a él, no fue fácil comenzar a trabajar según sus planes, ya que debían resolver primero otros inconvenientes. "En algún momento, un sistema que solo consiste en parches deja de ser adecuado para su propósito", añade.

Al tener que solucionar primero los problemas que arrastraba el equipo, no pudieron llegar a tiempo para el desarrollo completo y óptimo del coche actual. "El resultado fue un proceso de fabricación de coches muy frustrante. Las piezas no se pedían en el momento adecuado, no porque la gente no estuviera haciendo su trabajo, sino porque el sistema subyacente estaba fallando", desvela Newey.

Por último, el laureado ingeniero se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado durante el último año y los avances que están desarrollando. "Estamos dando grandes pasos en nuestras instalaciones y capacidades de producción internas. No verán todas las mejoras de inmediato, pero serán visibles en el coche actualizado", concluye Newey.

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