Desmontando los bulos de Feijóo sobre la 'ley de nietos': ni aumenta el censo en 2,5 millones de votantes ni todos apoyarán al PSOE

Los detalles "Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, pues vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", ha dicho el líder de los populares.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su sospecha de que el Gobierno podría estar manipulando el sistema electoral al ampliar el número de votantes, sugiriendo que esto busca beneficiar al PSOE. Feijóo se refiere a la 'ley de nietos' de la Ley de Memoria Democrática, que permite a los nietos de exiliados obtener la nacionalidad española y, por ende, el derecho a voto. Sin embargo, se deben corregir algunas afirmaciones de Feijóo, como la supuesta rápida implementación de esta medida y el impacto electoral que podría tener. Aunque hay 2,4 millones de solicitudes pendientes, solo 300.000 personas están registradas para votar. Además, es importante señalar que no todos los nuevos votantes necesariamente apoyarán al PSOE y que el derecho a voto solo aplica en elecciones generales y autonómicas.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sorprendido este lunes hablando públicamente de la sospecha de que el Gobierno podría estar utilizando determinadas medidas para cambiar los resultados electorales. Para ello, estaría ampliando el número de personas con derecho a voto. "Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, pues vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", ha dicho el líder de los populares. Tras escucharle, es fácil preguntarse a qué se está refiriendo exactamente Feijóo.

Parece que a la llamada 'ley de nietos', que es en realidad un artículo de la Ley de Memoria Democrática. En ella se recoge, resumiendo mucho, que los nietos de exiliados pueden solicitar la nacionalidad española y, por tanto, lograr el derecho a voto.

Pero cuando Feijóo o Ayuso lanzan estos mensajes, lo que están haciendo realmente es poner en cuestión la limpieza del sistema democrático. Algo muy grave. Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva ya mucho tiempo con la idea de las alteraciones del censo.

Correcciones para Feijóo

Ante ello, hay que desmontar los bulos que extiende la derecha sobre la 'ley de nientos'. Estas son algunas de las correcciones que hay que hacer sobre las palabras de Feijóo.

Según ha explicado, hay "suficiente experiencia" como para concluir que Sánchez no hace nada "por ingenuidad" y que está implementando una "ingeniería electoral" por la que, en un espacio muy corto de tiempo, en un año y medio, incrementará en 2 millones y medio el número de personas con derecho a voto.

Feijóo ha afirmado que podrán votar personas que ni siquiera saben la diferencia entre una provincia y otra; ha denunciado que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática da capacidad al Gobierno para asignar una provincia "cuando el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar".

Vamos poco a poco. El líder del PP ha asegurado que se ha hecho "en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio" y, aquí, ya es necesaria una corrección. Esta orden, que se encuentra dentro de la Ley de Memoria Democrática, entró en vigor en 2022. Se prorrogó en 2024 y se cerró el plazo de solicitud en octubre de 2025. Por lo tanto, viene de atrás y se han dado tres años de plazo, que caducaron hace más de ocho meses.

Feijóo también ha asegurado que se ha usado la regularización "para aumentar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto". Es cierto que hasta ahora hay pendientes 2,4 millones de solicitudes, pero también lo es que hasta ahora se han recibido 1 millón de expedientes, se han aprobado medio millón y que, a finales de marzo, según el Gobierno, solo 300.000 personas figuraban ya en el registro. Sin olvidar las palabras: "Que podría votar mañana", que también son inciertas.

"Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, pues vamos a ver si fabricando me votan, salen las cuentas", es otra de las frases pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo en esta jornada. De nuevo, palabras a corregir.

Porque, en el hipotético caso de que todas esas personas adquirieran el derecho a voto, hay que tener muy claro que no necesariamente todas las personas que consigan ese derecho lo van a ejercer. Es más, de hacerlo, eso no significa que su voto vaya a ser favorable para el PSOE. Cada uno vota lo que quiere.

Sobre todas aquellas personas que solicitan la nacionalidad residiendo fuera de España. En las últimas generales celebradas en 2023, de los 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero, votaron algo más de 200.000. Un 10%.

O en las últimas elecciones andaluzas, en las que venció claramente el PP, votó poco más del 7% del censo del CERA, aunque también es cierto que ganó el PSOE.

También es importante destacar que este derecho a voto solo es aplicable en las elecciones generales y autonómicas, y que dependerá del lugar del que proceden sus antepasados. En caso de no conocer ese lugar, por ahora, los ministerios consultados por laSexta no dejan claro cómo se solucionaría.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido