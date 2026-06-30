Un clamor contra Delcy Rodríguez se extiende en una Venezuela colapsada y desamparada por los terremotos: "Es una desidia total"

El contexto La tarea que afronta el Gobierno de Venezuela es ingente y la sensación entre los venezolanos es que el Ejecutivo de Delcy Rodríguez está sobrepasado. Según la NASA, 58.870 edificios han colapsado o es inviable entrar en ellos.

La población de Venezuela exige respuestas urgentes al Gobierno, señalando a Delcy Rodríguez, debido al colapso de 58.870 edificios tras los terremotos recientes. Los ciudadanos claman por maquinaria pesada para remover escombros en La Guaira y otras zonas. Ante la falta de herramientas y tecnología, los equipos de emergencia trabajan "con las uñas". La crisis económica, agravada por un bloqueo estadounidense, ha dejado a muchos sin hogar. Delcy Rodríguez promete nuevas viviendas antes de fin de año y despliega ingenieros en las zonas afectadas. La ONU coordina más de 2.000 rescatistas de 27 países para buscar supervivientes. Mientras, la oposición, liderada por María Corina Machado, critica al régimen por cerrar el espacio aéreo.

La población de Venezuela empieza a pedir respuestas urgentes al Gobierno del país, con Delcy Rodríguez como principal señalada. Los ciudadanos piden que les hagan llegar maquinaria pesada para mover las toneladas de escombros que ahora mismo llenan La Guaira y otras zonas del país.

Según estimaciones de la NASA, 58.870 edificios han colapsado o es inviable entrar en ellos. En las últimas horas, hemos llegado a escuchar a equipos de emergencias asegurar que han tenido que trabajar "con las uñas" para quitar escombros, lamentando que no cuenten ni con las herramientas ni con la tecnología para hacer frente a la catástrofe.

A esto hay que sumar que el país está en severas dificultades económicas, también fruto de un largo bloqueo estadounidense. Cientos de residentes de un complejo de viviendas estatales se han visto obligados a dormir a la intemperie porque sus casas ya no existen.

Delcy Rodríguez promete ya la construcción de nuevas viviendas antes de que finalice el año. "Hay miles de soluciones antes de que finalice este año", asegura la presidenta de Venezuela, que ha trasladado que están manteniendo reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas.

Además, dijo que en este momento están desplegados ingenieros y arquitectos en los estados La Guaira, Miranda y Caracas (norte) para inspeccionar la habitabilidad de viviendas que fueron afectadas por los terremotos del miércoles. "Es una labor que debemos abordar en conjunto e inmediato que no tiene postergación, y por eso la instalación de este estado mayor", añadió.

Venezuela mantiene la esperanza de encontrar vida pese a los más de 1.700 muertos, los 5.034 heridos y las nuevas réplicas

Mientras, la oposición redobla la presión sobre el Ejecutivo, con María Corina Machado denunciando que "el régimen cerró el espacio aéreo del país" para, dice, intentar "detenerla". La líder opositora asegura estar dispuesta a todo para volver a Venezuela en plena catástrofe.

La ONU está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas para el país suramericano, Gianluca Rampolla, indicó que 27 países han desplazado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, lo que incluye a 160 perros.

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