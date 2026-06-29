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Terrible

Pudo acabar muy mal: la espeluznante imagen de Sinner en su debut en Wimbledon

El italiano se resbaló durante un punto dejando un momento escalofriante que silenció la pista central del All England Club. Podría haber suspuesto una lesión dura para el número uno del mundo.

Jannik Sinner Jannik SinnerGetty

Jannik Sinner ha sufrido, y mucho, para superar la primera ronda de Wimbledon. El italiano ha tenido que jugarse el pase en el quinto set (4-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 6-3) con Miomir Kecmanovic, número 50 del ránking mundial.

El partido ha sido muy duro para Jannik, mucho más de lo que nadie pudiera esperar. Aún así, el número uno del mundo ha pasado el mal trago eliminando a Kecmanovic, en gran parte, por culpa de sus 31 saques directos ante los que nada pudo hacer el serbio.

Más allá de haber sido una batalla al límite, Sinner ha dejado completamente muda a la pista central del All England Club cuando en medio de un punto se ha resbalado. Lo realmente preocupante ha sido la posición en la que ha quedado su rodilla izquierda al caerse, casi a la altura de la cintura.

Una imagen realmente difícil de ver que, a muchos otros deportistas, les podría haber supuesto una grave lesión. Jannik, por suerte, pudo recuperarse de lo que temrinó siendo un susto. Aún así, el dolor existió, como puedo evidenciar Sinner con sus gestos.

Un accidente que, por fortuna, se queda en anécdota para el transalpino, que ya piensa en segunda ronda después de haber sufrido, y de lo lindo, en su debut en Wimbledon.

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