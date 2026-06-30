Marc Márquez zanja la disputa con Di Giannantonio en Assen: "Yo acato, corro y callo"

Ambos pilotos han recibido sin queja alguna las sanciones impuestas por Dirección de Carrera sin querer indagar más en ello, tras un duelo de alto nivel por los puestos de arriba.

El GP de Países Bajos ha roto la racha de victorias consecutivas de Marc Márquez. El piloto ilerdense no pudo optar al podio y se tuvo que conformar con un séptimo puesto en una carrera marcada por su disputa contra Fabio Di Giannantonio, por la cual ambos fueron sancionados.

Tras la carrera, Márquez realizó una valoración en rueda de prensa sobre la decisión de Dirección de Carrera de sancionar a ambos. "Ha sido un lance de carrera, así lo ha dicho Dirección de Carrera, porque a él no le han penalizado por el toque, sino porque ha cortado la chicane", comentó el eneacampeón del mundo en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Aunque se vio perjudicado por la disputa, Marc no quiso indagar más en ello y aceptó la decisión de los comisarios. "Así que a acatar la decisión, ha sido un lance, y ya está. Yo acato, callo y corro, ya está", sentenció el vigente campeón sobre dicho duelo.

A su vez, Di Giannantonio también quiso dar por finalizada la polémica. Nada más acabar cuarto, el italiano admitió que "esperaba recibir una pequeña penalización", debido a que se había saltado la chicane. "En ese momento no recordaba el reglamento, estaba un poco ocupado", explicó el piloto de VR46.

Por último, al igual que Márquez, confirmó que era merecedor de una sanción, la cual calificó de "justa". "Cuando vi la penalización de long lap, me acordé. También fue un error por mi parte no haberla probado nunca durante el fin de semana; normalmente lo hago, así que la probé en carrera. De todos modos, la penalización fue justa", concluyó Fabio.

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