Rafa Nadal marca el detonante que conllevará la retirada de Djokovic

El ganador de 22 Grand Slams tiene claro que si el serbio mantiene la "pasión por competir" y su físico se lo "permite", "seguirá teniendo opciones de luchar por los torneos más importantes".

"Lo que ha conseguido es extraordinario"

Roger Federer fue el primero del 'Big Three' en colgar la raqueta con 41 años. Dos después lo hizo Rafa Nadal con 39 primaveras y ahora la gran pregunta es cuando lo hará Novak Djokovic, que en mayo sopló las 39 velas.

Sobre el serbio le han preguntado al balear en una entrevista en 'CNBC Sport' y, más allá del físico, el manacorí tiene claro qué puede conllevar la retirada de 'Nole'.

Y no es otra cosa que la motivación: "Novak sigue ahí porque ama este deporte y porque siente la pasión por competir. Mientras conserve esa motivación y su físico se lo permita, seguirá teniendo opciones de luchar por los torneos más importantes".

"Lo que ha conseguido es extraordinario. Todos hemos llevado nuestras carreras al límite y él continúa haciéndolo", ha explicado.

Nadal no duda de que Djokovic sigue disfrutando del tenis: "Cuando alguien ha ganado tanto como nosotros, la única razón para seguir es porque todavía disfruta de la competición y siente que puede seguir siendo competitivo".