Por qué no hace falta irse a lugares recónditos para disfrutar del eclipse solar de agosto

El eclipse se ha convertido en un evento turístico, pero lo cierto es que no hace falta irse muy lejos para poder disfrutar de este acontecimiento histórico.

La llegada de las vacaciones de verano es uno de los momentos más esperados del año para la mayoría de seres humanos. Y, mientras llegan, prepararse para los días de descanso es una actividad que a muchos ayuda a calmar la ansiedad. Este año, las vacaciones de muchos españoles giran en torno a uno de los eventos astronómicos más relevantes del año, y es el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026.

Uno de los errores que puede arruinarte el acontecimiento es precisamente esperar al último momento o escoger mal el lugar desde el que disfrutar del eclipse. Y es que al tratarse de un acontecimiento excepcional, ha generado gran expectación —no se producía un acontecimiento similar desde 1905 y no volverá a repetirse hasta el año 2180 en la zona norte de España—.

Ahora bien, para presenciar el eclipse no hay que ir a lugares recónditos ni especiales. Así lo ha explicado, en una entrevista con EFE, el miembro de la Sociedad Española de Astronomía y profesor de Matemáticas de la Universidad de La Rioja Víctor Lanchares.

La única circunstancia que acompaña a este eclipse, ha subrayado, es que se producirá a última hora de la tarde, cerca de la puesta del sol, cuando este astro estará relativamente bajo, por lo que cualquier edificio, un árbol o un monte pueden tapar la visión de este fenómeno astronómico excepcional. El único requisito que hace falta para presenciarlo, ha indicado, es tener un horizonte despejado hacia el noreste, que es la zona donde se pone el sol y, por ejemplo, tanto en Logroño como en el resto de regiones españolas que conforman la franja de este eclipse hay muchísimos lugares donde se puede presenciar sin tener realizar desplazamientos innecesarios.

Una franja relativamente estrecha

El eclipse comenzará hacia las 19:26h, según los lugares; la fase de totalidad tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 20 segundos y la franja en la que se tapará completamente el disco solar es relativamente estrecha, ya que no llega a 300 kilómetros, lo que lo convierte también en excepcional, ha indicado Lanchares.

La sombra de la Luna entrará por Galicia y barrerá las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, parte del País Vasco, de La Rioja, de Aragón y de Cataluña, para finalizar en Baleares. También ha reconocido que, a nivel turístico, es un acontecimiento muy relevante, pero para las personas que residen en las zonas en las que se podrá presenciar el eclipse no es preciso desplazarse y se pueden evitar colapsos en las carreteras. Además, ha incidido en la necesidad de utilizar gafas homologadas de protección para poder ver este fenómeno sin dañar la vista.

El papel de las matemáticas en el eclipse

Desde un punto de vista científico, ha informado de que los eclipses siempre han despertado interés por su predicción y es ahí donde las matemáticas tienen un papel relevante porque permiten predecir y saber con precisión en qué momento y conocer si el eclipse será total o parcial. Por lo tanto, "estamos ante un logro grande de las matemáticas y en la astronomía", ha indicado.

Respecto a la frecuencia de este fenómeno, ha detallado que, en España, el 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total de sol, que se verá desde el sur de la Península y, fundamentalmente bien en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El 26 de enero de 2028 habrá otro, que no será total, sino anular, y visible en la zona sur de la península, en Castilla-La Mancha y en parte de Andalucía, donde no se tapará completamente el disco solar.

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