Begoña Gómez pide al juez Peinado poder salir de España para ir a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija

Los detalles La defensa de la esposa de Pedro Sánchez explica que el viaje a Ankara (Turquía) será realizado con la delegación Española en avión oficial con salida el día 7 de julio y la vuelta se realizará a través de Londres para poder asistir a la graduación de su hija en un vuelo comercial.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado permiso para salir de España y acompañar al presidente del Gobierno a la Cumbre de la OTAN en Ankara, así como para asistir a la graduación de su hija en Londres. Según un escrito al que ha accedido laSexta, la defensa de Gómez detalla que el viaje a Ankara es parte de la delegación oficial española, respaldado por una invitación de Emine Erdogan. El regreso será desde Londres en vuelo comercial. El abogado Antonio Camacho asegura que el viaje contará con el equipo de seguridad del presidente, garantizando la seguridad de Gómez. Además, se solicita la inclusión en el sistema SIRAJ y la devolución del pasaporte para facilitar el viaje.

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha pedido permiso al juez Juan Carlos Peinado para poder salir de España a fin de acompañar al presidente del Gobierno a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se celebrara en Ankara, y a la graduación de su hija, que tendrá lugar en Londres.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Begoña Gómez explica que el viaje a Ankara "tiene por objeto formar parte de la delegación oficial española acompañando al Presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN". A estos efectos el presente escrito se acompaña de la invitación oficial que ha sido remitida por Emine Erdogan, esposa del presidente de la Republica de Turquía.

La defensa de Gómez explica que el viaje será realizado con la delegación Española en avión oficial con salida el día 7 de julio, mientras que la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija. La vuelta en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña.

Apunta el abogado Antonio Camacho que el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al Presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de su representada.

Asimismo, solicita que se comunique debidamente la autorización y que se incluya en el sistema SIRAJ, a los efectos de evitar posibles problemas a la hora de realizar el viaje, así como que se devuelva el pasaporte a efectos de poder realizar el citado viaje.

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