Vox tumba la primera votación de investidura de Juanma Moreno e insiste en la prioridad nacional para llegar a un acuerdo

¿Qué pasará después? El líder del PP andaluz reconoce la necesidad de ceder para formar gobierno y tendrá otra oportunidad en dos días.

Juanma Moreno intentará nuevamente ser investido presidente de Andalucía tras fracasar en la primera votación, donde Vox, clave para su mayoría, votó en contra. Durante el debate de investidura, Moreno y Manuel Gavira de Vox reconocieron la necesidad de ceder para alcanzar un acuerdo. Gavira insistió en la 'prioridad nacional' y criticó las políticas migratorias actuales. Moreno evitó abordar este tema, pidiendo al Gobierno español asumir sus competencias migratorias. El PSOE acusó al debate de "fraude" por no abordar el acuerdo entre PP y Vox, y criticó a Moreno por su posible alianza con Vox, que según ellos, perjudica su imagen de moderación.

Juanma Moreno volverá a intentar para ser investido presidente de Andalucía en un nuevo debate, tras haber fracasado en la primera votación de este martes. Vox, clave para otorgarle la mayoría absoluta al líder del PP andaluz, ha votado en contra y le ha recordado que la prioridad nacional es esencial para dar su apoyo. Tras el fracaso de la primera votación, Moreno tendrá una segunda oportunidad dentro de 48 horas.

Durante el debate de investidura, Juanma Moreno y Manuel Gavira (Vox), han reconocido que ambas formaciones tendrán que ceder en sus pretensiones para alcanzar un acuerdo de gobierno. "Estoy en diálogos con Vox, el único dispuesto a comprometerse. Espero y deseo en que podamos llegar a un acuerdo lo antes posible y que sea una legislatura productiva", ha esgrimido Moreno antes de la votación.

Ambos líderes han protagonizado un intenso debate durante la segunda jornada del pleno de investidura. En su intervención, Gavira se ha apresurado en dejarle claro al candidato que, ante la falta de acuerdo, sus diputados no iban a apoyarle en su intento de ser investido presidente.

Además, ha insistido en que la 'prioridad nacional' forma parte de los planteamientos de Vox a la hora de negociar. "Primero los españoles, los de casa", ha expresado Gavira, que ha pedido poner fin "al fanatismo climático" y "terminar con las políticas de efecto llamada a la inmigración masiva que amenaza nuestros servicios públicos y seguridad".

Moreno evita la prioridad nacional

En su réplica, Moreno no ha entrado en el detalle de las propuestas de Gavira, y tampoco ha hecho alusión a la prioridad nacional. En lo que respecta a la inmigración, ha dicho que su intención es seguir reclamando al Gobierno de España que asuma sus competencias en política migratoria "de forma seria y responsable", algo que, en su opinión, no ha hecho en estos años.

Ha recordado que su Gobierno rechaza la "política de reparto" de menores que ha llevado a cabo el Gobierno de la nación porque ha sido "injusta" con Andalucía, y ha subrayado que el PP apuesta por una inmigración "ordenada, regulada e integrada" en el mercado de trabajo.

Moreno ha aprovechado también para mostrar su preocupación por la inseguridad de las costas con la creciente aparición de narcolanchas, algo que se ha extendido a toda la costa andaluza y que en algunos casos ha propiciado la pérdida de vidas de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El PSOE le acusa de "fraude"

Por su parte, el PSOE ha criticado al líder 'popular', asegurando que el debate de investidura es "un fraude" porque en él no se está abordando el contenido del acuerdo que ha augurado que los va a suscribir con Vox.

María Jesús Montero ha reprochado al candidato que emplee "circunloquios que no llevan a ningún lado, que transitan lugares comunes", y que no detalle "qué proyecto" quiere que le vote el Parlamento y que "presenta por Andalucía".

Por ello, la líder del PSOE-A ha pedido a la Mesa del Parlamento que, "si efectivamente va a haber un acuerdo" entre el PP-A y Vox, "se vuelva a discutir el contenido" del mismo en el Pleno de la Cámara "antes de la segunda votación" prevista para el jueves.

Además, la secretaria general del PSOE-A ha señalado que Moreno "se avergüenza de tener que llegar a un acuerdo con Vox porque destruye su papel de moderación" y "pone al descubierto lo que desde el primer día ha ocurrido en Andalucía bajo la 'marca Juanma', que no es más que la privatización de servicios públicos y el aprovechamiento de las políticas del Gobierno de España", ha sentenciado Montero.

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