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Sin Sinner ni Carlos Alcaraz

Novak Djokovic, el favorito de una leyenda para ganar Roland Garros 

John McEnroe, extenista estadounidense, ha señalado al tenista serbio como el candidato con más probabilidades de ganar el Abierto de Francia ante la ausencia de Alcaraz y la derrota del italiano.

Novak Djokovic ficha a un extenista serbio como su nuevo entrenador para Roland GarrosNovak Djokovic ficha a un extenista serbio como su nuevo entrenador para Roland Garrosgetty

Roland Garros no contará con Jannik Sinner ni Carlos Alcaraz en la final. Por primera vez desde 2023, un Grand Slam no tendrá a los dos mejores tenistas del mundo en la fase final, debido a la inesperada derrota del tenista italiano ante Juan Manuel Cerúndulo (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6).

De esta forma, el resto de tenistas del circuito ATP tiene la oportunidad de ganar el Abierto de Francia. Uno de los candidatos a llevarse el título es Novak Djokovic. El tenista serbio ya está en tercera ronda, donde se enfrentará ante Joao Fonseca este viernes a las 15:30 (hora española).

A pesar de su edad y la diferencia de estado físico, en comparación con el resto de tenistas, el serbio sigue siendo uno de los favoritos en la arcilla parisina. "Creo que su nivel es bastante alto. Explícame cómo lo hace este tipo si no juega nada entre torneos importantes. Sale y es como si no hubiera perdido el ritmo", asegura John McEnroe, extenista y ganador de siete majors.

McEnroe apuesta por Djokovic como el candidato con más probabilidades de llegar y ganar la final. "Apuesto por la victoria de Djokovic. Está desafiando al tiempo. Tenía muchísimas expectativas y este es un resultado magnífico para él. Es algo muy importante para él", concluye McEnroe respaldando a Nole en declaraciones a 'TNT Sports'.

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