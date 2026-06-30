La curiosa reacción de Bad Bunny a un punto de Djokovic en Wimbledon

La reacción de Bad Bunny a un punto de Novak Djokovic en su estreno en Wimbledon

El artista puertorriqueño estuvo presente en el partido de primera ronda del tenista serbio, durante su tour por el Reino Unido, donde pudo ver las mejores jugadas del veterano jugador.

Wimbledon es uno de los eventos más importantes del Reino Unido en los meses de junio y julio. El célebre torneo de hierba británico acoge a miles de espectadores y aficionados al tenis, además de celebridades que acuden a ver a los mejores tenistas del mundo.

Este lunes, en el debut de Novak Djokovic, el tenista serbio contó con la presencia de un cantante de talla mundial en la grada como es Bad Bunny. El artista puertorriqueño estuvo presente en el partido de 'Nole' en medio de su gira en Gran Bretaña.

El cantante vio como Djokovic se impuso en cuatro sets a Yibing Wu (4-6, 7-5, 4-6, 4-6), en la primera ronda del Grand Slam, dejando una imagen muy comentada en redes sociales en uno de los puntos del veterano tenista. En concreto, Bad Bunny festejó con alegría un globo de Novak contra su rival.

Unos días antes, el propio tenista estuvo presente en el show del artista latino, en el cual cuenta con varios famosos y gente conocida en la famosa caseta donde canta y actúa el puertorriqueño.

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