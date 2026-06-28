La luz al final del túnel: Alcaraz da un paso de gigante en su recuperación

El murciano ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se le ve ejercitándose con una raqueta. Todo después de unos meses muy difíciles para él por su delicada lesión en la muñeca.

Carlos Alcaraz ya ve la luz al final del túnel. El número dos del mundo ha publicado una imagen en redes sociales en la que se le ve entrenar por primera vez en meses con una raqueta. Eso sí, a un ritmo muy bajo.

La delicadez de la lesión de Alcaraz ha quedado muy patente desde el momento en el que el de El Palmar anunció el tipo de dolencia que tenía. Muchos tenistas que habían tenido esa lesión avisaban de que una recuperación total era imprescindible antes de volver a jugar.

Un paso en falso y el tiempo de baja podía ser mucho mayor. Sabiendo que Alcaraz no estará en Wimbledon, está por ver si el murciano llegará a tiempo para comenzar la gira americana, que se culmina con el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada.