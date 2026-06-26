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Reportaje 'Jugones'

El lugar donde España buscará el primer puesto: el Estadio de Guadalajara, entre abejas y volcanes

La selección de Luis de la Fuente se mide a Uruguay esta noche y allí buscará el primer puesto del grupo para evitar a Argentina en dieciseisavos de final.

Estadio

El partido entre España y Uruguay se juega en Guadalajara, en un estadio increíble entre abejas y volcanes. El Estadio Guadalajara es conocido como 'El Volcán Verde', se levanta entre praderas de césped, rodeado de fauna y vegetación.

Un recinto en el que sorprenden las colmenas para abejas, una iniciativa por la sostenibilidad del entorno.

Esas son algunas de las singularidades para un estadio de 50.000 espectadores en el que España buscará la primera plaza de su grupo en el Mundial.

Luis de la Fuente, según ha informado Juanfe Sanz en 'Jugones', podría repetir el once inicial que colocó en el campo ante Arabia Saudí. La única novedad podría ser un Nico Williams que ya se está acercando a su 100% físico.

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