La lista de morosos de Hacienda se reduce en 2026: incluye a Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Kiko Matamoros o Paz Vega

El dato El número de grandes morosos con Hacienda se situaba al cierre de 2025 en 5.853, 144 menos que un año antes, después de que en el último año hayan abandonado el listado 879 deudores y se hayan incorporado 735 nuevos.

La Agencia Tributaria ha publicado su lista anual de grandes morosos, reducida a 5.853, 144 menos que el año pasado. En 2025, 879 deudores abandonaron el listado y 735 nuevos se incorporaron. La deuda total es de 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que el año anterior. Algunos contribuyentes pagaron 79,5 millones para evitar aparecer en la lista. Entre los morosos conocidos están Kiko Matamoros, el FC Cartagena, Mario Conde, Paz Vega e Isabel Pantoja. Salen de la lista Diego Torres, Spanair y Real Jaén, entre otros. Los morosos de 2024 abonaron 220 millones desde junio del año pasado.

La Agencia Tributaria ha publicado este martes su lista anual de grandes morosos con Hacienda, una lista que se reduce a 5.853, 144 menos que el año pasado. Al cierre de 2025, abandonaron el listado 879 deudores y se incorporaron 735 nuevo. La mayoría de los principales morosos con Hacienda eran personas jurídicas (4.742) y, el resto, personas físicas (1.111).

Estos grandes morosos adeudaban a Hacienda 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que un año antes, de los que 12.177 millones correspondían a contribuyentes que aparecen como deudores principales; 2.557 millones a contribuyentes que son tanto deudores principales como responsables; y 698 millones a deudores únicamente responsables. La Agencia Tributaria ha precisado que, si se eliminan las duplicidades por importes que aparecen atribuidos tanto a morosos principales como a responsables, la deuda se sitúa en 15.364 millones, un 12,2% más. Además, 4.288 millones corresponden a deudas en proceso concursal, por lo que su eventual cobro está ligado al propio procedimiento.

La Agencia Tributaria ha precisado que algunos contribuyentes que cumplían las condiciones para aparecer en la lista realizaron ingresos por 79,5 millones para evitarlo, algunos con abonos antes del cierre de año para reducir su deuda del umbral de los 600.000 euros (42,27 millones) y otros saldando completamente sus deudas tras ser incluidos (37,23 millones). De acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria, 879 morosos que aparecían en el listado de 2024, con una deuda de 1.729 millones, la han abandonado, ya sea por cancelar la deuda, bajarla de 600.000 euros, obtener un aplazamiento o suspensión o por falta de firmeza. Al mismo tiempo, se han incorporado 735 morosos nuevos, con una deuda global de 1.083 millones. Los morosos del listado de 2024 han abonado desde junio del pasado año ingresos por 220 millones y los seleccionados para el nuevo listado por 189,97 millones desde el 1 de enero.

Algunas personas de trascendencia pública que aparecen en esta lista son el colaborador televisivo Kiko Matamoros, que vuelve a la lista, el Fútbol Club Cartagena (1,25 millones) y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro (920.000 euros). En la lista vemos otros nombres conocidos, como el banquero Mario Conde (1,92 millones, 1,88 millones menos), la actriz Paz Vega (1,84 millones, 460.000 euros menos), los cantantes Isabel Pantoja (1,27 millones, 270.000 euros más) y Bertín Osborne (830.000 euros, 70.000 menos), el empresario Ángel de Cabo (10,7 millones), el exárbitro José Enríquez Negreira (1,08 millones), el empresario Agapito García (14,93 millones), el empresario y expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart (990.000 euros), el comisionista Luis Medina (640.000 euros), el empresario Francisco Roig (7,95 millones), el exfutbolista Arda Turan (1,26 millones) o el escritor César Vidal (2,13 millones), así como Ramón Olivares (36,93 millones) y Antonio Rivera (1,09 millones).

Por el contrario, salen de la lista el empresario Diego Torres (que en 2024 tenía una deuda de 0,94 millones), Spanair (7,16 millones), Real Jaén (1,25 millones), Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez (3,18 millones), Spanair (7,16 millones) o Viajes Iberia (7,97 millones).

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