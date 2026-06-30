Marlaska admite que informó a Sánchez sobre Leire Díez tras filtrarse el audio de su reunión en busca trapos sucios

¿Qué ha dicho? El ministro del Interior ha afirmado que habló en mayo de 2025 con el presidente del Gobierno, pero ha recalcado que en ese momento se desconocían los detalles de los encuentros entre Leire y la directora de la Guardia Civil.

En una sesión de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Fernando Grande-Marlaska informó que comunicó a Pedro Sánchez sobre el audio de Leire Díez, conocido como "la fontanera del PSOE", el 30 de mayo de 2025. Marlaska aclaró que el presidente del Gobierno no interfiere en las labores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También señaló que su intención era asegurar a la UCO el apoyo a su profesionalidad. Marlaska destacó que no había razones para destituir a la directora de la Guardia Civil, ya que no se conocía información de mayor gravedad en ese momento.

Fernando Grande-Marlaska ha reconocido en la sesión de este martes de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que informó en mayo de 2025 a Pedro Sánchez de Leire Díez, concretamente tras conocerse el audio de la fontanera del PSOE en una reunión "con algún empresario".

Así lo ha aseverado el ministro del Interior ante las preguntas del senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo Moreno, quien le ha recordado el mensaje de Leire Díez diciendo que "la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore": "El presidente del Gobierno evidentemente no es una de las personas que se quiera inmiscuir en los trabajos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Le informé a él, lo recuerdo muy bien porque es mi santo, el 30 de mayo de 2025 cuando salió la cuestión del audio al que he hecho referencia anteriormente de Leire en el despacho de algún empresario donde había palabras absolutamente deleznables hacia miembros de la UCO y a lo que se pretendía en ese sentido", ha detallado.

Ahora bien, Marlaska ha restado importancia a tal información: "Simplemente manifesté eso, que ahí había un tema y un tema grave donde se está poniendo en tela de juicio la UCO y me voy a reunir con ellos con el objeto de que no quepa ninguna duda, aunque no la había, del apoyo decidido a su trabajo en términos de profesionalidad".

Principalmente lo ha hecho enfatizando que en ese momento solo tenía "dos cuestiones" en su conocimiento sobre Leire Díez: "La primera, la comunicación que me hace la directora de la Guardia Civil (Mercedes González) de un encuentro-reunión donde Leire le refiere la posibilidad de restituir al comandante Villalba. Eso me dijo. Evidentemente me levanté y ahí empecé a dudar de las bondades".

"La segunda es poco días antes de esa reunión que tengo yo, es la nota de información de la Jefatura. Lo único que me interesaba ahí no era informar al presidente del Gobierno, era que la UCO conociera la nota de información de la Jefatura de Información y tomara las medidas necesarias y precisas para investigar esos hechos", ha añadido.

Y, al ser preguntado por la respuesta que le dio Sánchez, Marlaska ha detallado que le dijo "algo muy normal": "Me dice 'perfecto, me parece algo muy oportuno y razonable que te reúnas con ellos y le manifiestes esto'. Nada más, tampoco había mucho más que decir".

Por último, cuando el senador de Vox le señala que por qué el presidente del Gobierno no le pidió la destitución de la directora de la Guardia Civil, Marlaska ha señalado que no había razones para ello.

"¿Por qué le voy a decir eso? Si no conocíamos en ese momento esos dos encuentros y ahora conocidos, no tengo ninguna razón para pensar que se hablara de algo de mayor repercusión. Ella sí me refirió el encuentro que tuvo. Si hubiera habido algo extraño, no me lo hubiera dicho".

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