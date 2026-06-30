"No tener a Alcaraz es un infierno, te sientes huérfano": Corretja analiza la ausencia de Carlos

El que fuera número 2 del mundo y doble finalista de Roland Garros afirma que "se nota mucho cuando no está Alcaraz".

Dos meses y medio después de su lesión en su debut en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz completó la semana pasada un importante paso en su recuperación empezado a golpear la bola con la derecha.

El número 2 del mundo, tras anunciar su retirada en Barcelona, se bajó de Madrid, Roma, Roland Garros y la gira de hierba.

En principio volverá en Canadá para prepararse de cara al US Open, pero la fecha aún es una incógnita. Eso sí, en lo que no cabe la menor duda es que el tenis echa mucho de menos a Carlitos.

Así lo ha explicado Álex Corretja en 'Marca': "No tener a Carlos en las pistas es un infierno. Hemos perdido parte de nuestra magia, de nuestra esencia...".

Y eso que siempre se puede ver el vaso medio lleno: "En Roland Garros, sin Carlos y después cuando perdió Sinner y Djokovic, dio la sensación de que se abría el mundo. El torneo se hizo muy interesante".

Sin embargo, sin el murciano se respira otro aroma en el circuito: "Pero no tener a Alcaraz ya no es un tema tenístico, es un tema de tensión, de la ilusión que tienes el día que juega; cuando él no juega lo hace Sinner o Djokovic y la palpitación es completamente diferente".

"Cuando comento un partido de Carlos hay muchísima gente enganchada. Hablas con él al final del partido... Es una situación parecida a cuando estaba Nadal. Si están o no están cambian mucho. Se nota mucho cuando no está Alcaraz, te sientes un poco huérfano y la gente te lo hace saber", ha zanjado.