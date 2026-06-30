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A los 80 años

Muere el etarra Jesús María Zabarte, conocido como 'el carnicero de Mondragón'

Los detalles Zabarte, natural de Arrasate (Gipuzkoa), permaneció en prisión 29 años tras ser condenado a 615 años por un amplio historial de asesinatos entre ellos el del pequeño José María Piris, de 13 años.

Imagen de archivo de Jesús María Zabarte. Imagen de archivo de Jesús María Zabarte.Europa Press
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El etarra Jesús María Zabarte, conocido como 'el carnicero de Mondragón', quien fue condenado a 615 años por 20 atentados y 17 asesinatos, ha fallecido a los 80 años, según informa el diario digital Naiz.

Zabarte se incorporó a la banda terrorista en 1972 y se benefició de la amnistía de 1977 para salir de prisión. Fue detenido en 1984 en una operación de la Guardia Civil en la que fallecieron dos integrantes de ETA. Él, que permanecía escondido dentro de un armario en una vivienda con una herida en una pierna, acabó entregándose.

El etarra fue excarcelado en 2013 en cumplimiento de la sentencia que anuló la doctrina Parot y en noviembre de 2014 el juez Santiago Pedraz le imputó un delito de enaltecimiento por manifestar en una entrevista al diario El Mundo su falta de arrepentimiento por sus crímenes, asegurando: "Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado".

Zabarte, natural de Arrasate (Gipuzkoa), permaneció en prisión 29 años tras ser condenado a 615 años por un amplio historial de asesinatos entre ellos el del pequeño José María Piris, de 13 años, que se convirtió en el primero de los 22 niños que mató ETA.

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