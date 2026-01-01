El padre de Carlos Alcaraz, ¿culpable de la ruptura con Juan Carlos Ferrero?

Yevgeni Kafelnikov, exnúmero uno del mundo, ha señalado a "una gran disputa entre Juan Carlos y el padre de Carlos" como el detonante del 'divorcio'.

A pesar de que ya hayan pasado varias semanas desde que se anunciara la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, aún siguen saliendo a la luz hipótesis sobre el porqué de tan sorprendente decisión.

El último en pronunciarse ha sido el exnúmero uno del mundo Yevgeni Kafelnikov, que ha sido muy contundente a la hora de señalar al padre del murciano como el responsable del 'divorcio'.

"El mayor error es cuando los padres interfieren en el proceso. Por lo que he oído, hubo una gran disputa entre Juan Carlos y el padre de Carlos. Siempre he dicho que este tipo de situaciones, al final, afectan negativamente al jugador cuando los padres interfieren. Carlos es un hombre adulto, es él quien puede tomar todas las decisiones ahora. Esa parte me decepciona un poco", ha explicado en 'CLAY'.

El campeón olímpico en Sídney 2000 considera que Ferrero, al tener unos "estándares de profesionalismo son muy altos", no estaba de acuerdo con el 'modus vivendi' de Carlitos.

"Probablemente, con Carlos siendo español, muy joven, y atraído por todas las tentaciones fuera de la cancha que trae el éxito… debe haber sido difícil lidiar con él últimamente. Es comprensible: tienes 22 años, todas las chicas te persiguen, hay fama y todo lo que eso implica. Nadie podría resistirse a eso a una edad tan temprana. Juan Carlos seguramente vio todo esto e intentó separar el trabajo en la cancha de todo el ruido externo. Ahí es probablemente donde se produjo el choque, al menos desde mi punto de vista", ha explicado.

"Nunca hubo señales de que fueran a separarse: ganando Grand Slams, siendo número uno del mundo… Estoy seguro de que el padre de Carlos tiene mucho que ver con esta ruptura, no Carlos en sí", ha zanjado.