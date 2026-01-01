Carlos Alcaraz suprime a Juan Carlos Ferrero de su 2025

El número 1 del mundo ha publicado una recapitulación de 20 fotos de 2025 y en ninguna aparece su exentrenador.

Como es habitual cuando se acerca el 31 de diciembre, muchas personas publican en sus redes sociales una recapitulación de imágenes de lo que ha sido su año, y los deportistas no son ajenos a dicha 'moda'.

Una de las publicaciones que más ha llamado la atención ha sido la de Carlos Alcaraz, que ha compartido hasta 20 fotos de lo que ha sido su 2025.

Sin embargo, choca que en ninguna de ellas aparece Juan Carlos Ferrero, su ya exentrenador después de que hace dos semanas anunciasen su ruptura.

"Mi verdadero 2025", reza el mensaje que acompaña al 'post' publicado en su perfil de Instagram.

Tras un 2025 en el que ha ganado dos Grand Slams (Roland Garros y US Open) y ha terminado número 1 del mundo con el valenciano en su 'box', choca no verle en ninguna.