La confesión de Andy Murray sobre su etapa como entrenador de Novak Djokovic

El escocés valora la parte positiva de su experiencia junto a uno de los mejores tenistas de la historia a pesar de la gran exigencia y la ausencia de resultados.

La fugaz relación como compañeros entre Novak Djokovic y Andy Murray llamó la atención de todo el panorama. Los malos resultados precipitaron su separación pero, igualmente, el escocés disfrutó de la experiencia y desveló muchos secretos del proceso en una entrevista para 'The Tennis Podcast'.

"Djokovic, al igual que yo, es un personaje difícil de abordar. Su tenis es extremadamente exigente, y yo esperaba con ansias. Mirando hacia atrás, fue una experiencia realmente increíble para mí. Desafortunadamente, la lesión ocurrió en Australia, pero lo vi jugar un tenis increíble en ese torneo", comentaba el ganador de dos medallas de oro olímpicas.

Posteriormente, Murray reveló como comenzó su vínculo profesional: "Tenía un viaje de esquí planeado antes de aceptar el trabajo y se lo expliqué. Pero a las 23:00 estaba sentado viendo vídeos de sus partidos en Australia, editándolos y enviándoselos. Hay muchas cosas que hacer y hay que asegurarse de que todo esté bien hecho".

Y destacó cómo se produjo uno de los mejores momentos de su corta trayectoria, la victoria ante Carlos Alcaraz en el Open de Australia: "Tenía bastante claro cómo debía jugar contra Alcaraz. Pero hay una diferencia entre ver una estrategia y salir a la pista y ejecutarla. Puedes darle a un jugador número 50 del ranking mundial la mejor estrategia contra Alcaraz y probablemente perderá el partido. Novak es tan bueno que puede ejecutar la estrategia a la perfección porque tiene una gran calidad".

Aquel evento terminó para el serbio con su lesión ante Zverev en semifinales, sin duda, un punto de inflexión. "Tras la lesión, debieron ser unos meses difíciles para él, pero también para el equipo y para todos nosotros. Estaba decepcionado. Probablemente, no logramos los resultados que deseaba para él, pero me alegro de haber aceptado el trabajo. Aprendí mucho sobre la esencia del entrenamiento", aseguró el ganador de tres 'Grand Slam'.