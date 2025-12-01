Trump aborda los próximos pasos sobre Venezuela con sus asesores mientras EEUU aumenta la presión

¿Por qué es importante? Estas conversaciones se producen en un momento de incertidumbre en la región, tras la escalada en la retórica de Trump contra el Gobierno del país sudamericano y su advertencia este fin de semana para pilotos y aerolíneas, a los que dijo que deben considerar "cerrado" el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con sus asesores para discutir acciones sobre Venezuela, en medio de un despliegue militar en el Caribe y presión sobre Caracas. La reunión, en el Despacho Oval, contará con altos funcionarios como Marco Rubio y Pete Hegseth. Este encuentro ocurre tras la escalada en la retórica de Trump contra el gobierno venezolano y su advertencia sobre el espacio aéreo. Trump confirmó una llamada con Nicolás Maduro, sin detallar el contenido. Además, el Congreso investiga la legalidad de ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, mientras Hegseth niega acusaciones de crímenes de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutirá este lunes con sus asesores los próximos pasos relacionados con Venezuela en medio del amplio despliegue militar de Washington en el Caribe y su creciente presión sobre Caracas, un día después de confirmar una llamada con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, han informado este lunes medios estadounidenses.

La reunión tendría lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, según fuentes anónimas citadas por la cadena 'CNN', con la asistencia prevista de altos funcionarios de su gabinete, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Estas conversaciones se producen en un momento de incertidumbre en la región, tras la escalada en la retórica de Trump contra el Gobierno del país sudamericano y su advertencia este fin de semana para pilotos y aerolíneas, a los que dijo que deben considerar "cerrado" el espacio aéreo venezolano y sus alrededores, según ha apuntado EFE.

El mandatario estadounidense se negó a aclarar este domingo si su alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana, como parte de una expansión de la campaña antidrogas que su Ejército lleva a cabo en aguas del Caribe y el Pacífico, con ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y la muerte de más de 80 tripulantes.

Trump sí confirmó una llamada telefónica con Maduro, aunque se negó a dar detalles de la conversación. El intercambio entre ambos líderes habría ocurrido la semana pasada para acordar una posible reunión en Estados Unidos, aunque el diálogo no resultó en planes concretos, según reportes del diario 'The New York Times' con base en fuentes anónimas.

La reunión de este lunes entre Trump y sus asesores también coincide con el aumento del escrutinio en el Congreso sobre la legalidad de los ataques estadounidenses a las supuestas embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Comisiones bipartidistas dan los primeros pasos para investigar si el secretario de Guerra Hegseth habría cometido supuestos crímenes de guerra al ordenar un segundo ataque mortal para rematar a sobrevivientes de una lancha venezolana en aguas caribeñas, según reportes de 'The Washington Post'. Hegseth ha calificado la información de falsa y Trump ha defendido a su secretario de Guerra, asegurando que cree su versión.

Este lunes, además, la Asamblea Nacional de Venezuela ha suspendido una sesión extraordinaria prevista ​en la jornada para debatir y crear una comisión especial que investigue ‌los ataques mortales ordenados por Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en costas venezolanas ‌y el océano Pacífico oriental. La oficina de prensa de la AN ha señalado que la sesión fue reagendada para este martes, sus días reglamentarios de debates, y no ha precisado las razones del aplazamiento.

