Ahora

"Si no hay lesiones..."

Una leyenda pone techo a Carlos Alcaraz: ¿Igualará a Rafa Nadal, Federer y Djokovic?

El mítico entrenador Rick Macci considera que el murciano es "el mejor jugador, a su edad, que jamás haya jugado al tenis".

Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger FedererCarlos Alcaraz, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federergetty

A pesar de que tan solo tenga 22 años, no es atrevido afirmar que Carlos Alcaraz ya es de lo mejores jugadores de la historia del tenis.

El número 1 del mundo ya suma seis Grand Slams y las expectativas en torno a JannikSinner y él no dejan de crecer con el paso de los meses.

Muchos se preguntan si el murciano y el italiano lograrán llegar a las cifras del 'Big Three', pero hay quien va incluso más allá.

Es el caso del mítico entrenador Rick Macci, que ve a Alcaraz a un nivel superior al resto de leyendas a su edad.

"Cuando te fijas en todo lo que ha logrado hasta ahora, el Mago Español es, sin dudas, el mejor jugador que a su edad haya jugado a este deporte", ha explicado.

Eso sí, Macci es consciente de que Carlitos tan solo ha empezado a escribir su historia: "Sin embargo, en la vida no se trata de cómo o dónde empiezas, sino de dónde terminas".

Es por ello que afirma que si el cuerpo le respeta, Alcaraz llegará a los números del 'Big Three': "Si no hay lesiones, Carlos acabará cerca del Big Three en números... y quizás de un cierto italiano".

