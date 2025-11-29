Un top-10 revela el secreto para vencer a Alcaraz y Sinner: "Cuando veía a Djokovic, Nadal y Federer..."

El tenista número 10 del mundo, Jack Draper, ha confesado sus sensaciones acerca de la situación actual del tenis y ha comentado la clave para enfrentarse a los mejores del momento.

Jack Draper, el número 10 del mundo, ha revelado lo que necesitan el resto de tenistas para poder competir con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ambos están varios escalones por encima de sus rivales, que van a tener que mejorar en muchas facetas para poder plantarles cara.

El tenista británico regresará a la pista para el UTS London Grand Final tras lesionarse en el US Open. En marzo ganó su primer Masters 1000 y afirma que se fija mucho en los mejores: "Estoy en desarrollo constante, cuando crecía y veía entrevistas de Djokovic, Murray, Federero Nadal, siempre buscaban ser mejores".

"Todavía estoy al principio de mi viaje y sigo ganando mucha experiencia con las derrotas y las victorias", declaró Draper para 'The Tennis Mentor'. En ese 'viaje' se enfrentará, muy probablemente, a dos gigantes como lo son Alcaraz y Sinner, para los que ha revelado, tiene un truco para vencer.

"Necesito convertirme en un jugador completo. Observas a tenistas como Carlos o Jannik y siempre están jugando con tanta libertad... Se expresan en la pista como nadie, y es vital". Esa parece ser la clave que Draper confesaba para poder imponerse a los dos tenistas más dominantes de esta generación.