Rafa Nadal reconoce que ya ha hablado con Federer para jugar juntos

Nadal y Federer en Sudáfrica para jugar un torneo benéfico

El manacorí ha explicado que "si aparece la posibilidad de que nos divirtamos y nos motive un proyecto, y se junten una serie de factores que lo hagan posible, seguro que algo ocurrirá".

"He estado un año sin jugar y..."

En los últimos meses, primero en la Laver Cup y después en una entrevista con Tages-Anzeiger, Roger Federer ha asegurado que le gustaría jugar partidos de exhibición junto a Rafa Nadal.

Este lunes, durante la gala de 'As', 'Europa Press' le ha preguntado al balear por esta posibilidad y el ganador de 22 Grand Slams ha dejado abierta de par en par la puerta.

Eso sí, necesitará tiempo tras "un año sin jugar": "Creo que ahora mismo, si eso ocurriera sería un poco más adelante. He estado un año sin jugar y necesitaré un tiempo de preparación".

Aun así, Nadal afirma que tarde o temprano se dará la ocasión: "Seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divirtamos y nos motive un proyecto, y se junten una serie de factores que lo hagan posible, seguro que algo ocurrirá".

"Hemos hablado vagamente de ello en el pasado y ya veremos lo que sucede en el futuro", ha añadido Rafa.