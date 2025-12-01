"He estado un año sin jugar y..."
Rafa Nadal reconoce que ya ha hablado con Federer para jugar juntos
El manacorí ha explicado que "si aparece la posibilidad de que nos divirtamos y nos motive un proyecto, y se junten una serie de factores que lo hagan posible, seguro que algo ocurrirá".
En los últimos meses, primero en la Laver Cup y después en una entrevista con Tages-Anzeiger, Roger Federer ha asegurado que le gustaría jugar partidos de exhibición junto a Rafa Nadal.
Este lunes, durante la gala de 'As', 'Europa Press' le ha preguntado al balear por esta posibilidad y el ganador de 22 Grand Slams ha dejado abierta de par en par la puerta.
Eso sí, necesitará tiempo tras "un año sin jugar": "Creo que ahora mismo, si eso ocurriera sería un poco más adelante. He estado un año sin jugar y necesitaré un tiempo de preparación".
Aun así, Nadal afirma que tarde o temprano se dará la ocasión: "Seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divirtamos y nos motive un proyecto, y se junten una serie de factores que lo hagan posible, seguro que algo ocurrirá".
"Hemos hablado vagamente de ello en el pasado y ya veremos lo que sucede en el futuro", ha añadido Rafa.
