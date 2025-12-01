Ahora

"He estado un año sin jugar y..."

Rafa Nadal reconoce que ya ha hablado con Federer para jugar juntos

El manacorí ha explicado que "si aparece la posibilidad de que nos divirtamos y nos motive un proyecto, y se junten una serie de factores que lo hagan posible, seguro que algo ocurrirá".

Nadal y Federer en Sudáfrica para jugar un torneo benéficoNadal y Federer en Sudáfrica para jugar un torneo benéficoRedes Sociales

En los últimos meses, primero en la Laver Cup y después en una entrevista con Tages-Anzeiger, Roger Federer ha asegurado que le gustaría jugar partidos de exhibición junto a Rafa Nadal.

Este lunes, durante la gala de 'As', 'Europa Press' le ha preguntado al balear por esta posibilidad y el ganador de 22 Grand Slams ha dejado abierta de par en par la puerta.

Eso sí, necesitará tiempo tras "un año sin jugar": "Creo que ahora mismo, si eso ocurriera sería un poco más adelante. He estado un año sin jugar y necesitaré un tiempo de preparación".

Aun así, Nadal afirma que tarde o temprano se dará la ocasión: "Seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divirtamos y nos motive un proyecto, y se junten una serie de factores que lo hagan posible, seguro que algo ocurrirá".

"Hemos hablado vagamente de ello en el pasado y ya veremos lo que sucede en el futuro", ha añadido Rafa.

Las 6 de laSexta

  1. Las mentiras de Salomé Pradas en Salvados: del protocolo del ES-Alert a los avisos de la Confederación sobre el caudal del Poyo
  2. El PP cita a Cerdán, al hijo de Ábalos y a Antonio Hernando en la comisión del Senado sobre el caso Koldo
  3. El PP emprende una nueva ofensiva parlamentaria contra el Gobierno por el caso Koldo: llama a comparecer a Sánchez, Montero, Bolaños y Robles
  4. La UME se despliega en Cataluña contra la peste porcina, una crisis que puede costar 3.000 millones de euros en exportaciones
  5. La célula neonazi española de 'The Base' planeaba atentar de manera inminente emulando el ataque de Christchurch
  6. El padre de una de las menores halladas muertas en Jaén insiste en que se trata de un "homicidio disfrazado" y promete que "esto no va a quedar aquí"