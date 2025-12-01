La nota negativa del dominio de Carlos Alcaraz y Sinner: "Rafa Nadal, Federer y Djokovic tuvieron..."

Los extenistas Adriano Panatta y Paolo Bertolucci critican que no exista una mayor competencia en el circuito para los dos mejores jugadores del mundo.

Desde que Novak Djokovic alzase el US Open de 2023, Carlos Alcaraz y JannikSinner se han repartido todos los Grand Slams y la gran mayoría de Masters 1000 disputados hasta la fecha.

El murciano y el italiano dominan con puño de hierro el circuito y rara es el partido que pierden que no sea a manos del otro.

Eso precisamente es lo que han criticado tanto Adriano Panatta como Paolo Bertolucci: no hay competencia para ambos en la actualidad.

"Si nos fijamos en la élite de los años setenta, cada uno de los diez primeros ganó al menos un Grand Slam. La competición era mucho más equilibrada; todos podían perder. Hoy, Alcaraz y Sinner no pierden nada", ha explicado el primero en 'radio DJ'.

Según el campeón de Roland Garros en 1976, Carlos y Jannik no tienen más rivales en el circuito: "Alcaraz y Sinner son muy buenos, pero hoy casi todos juegan igual. Björn Borg y Guillermo Vilas siempre han vencido a rivales con un juego similar al suyo. Pero si jugaran contra mí o contra John McEnroe, perderían porque jugamos diferente. Hoy en día no existe tal cosa, no hay atacantes".

Bertolucci, por su parte, compara la situación actual con la que vivió el 'Big Three' hace una década, cuando a pesar de que se repartían todos los 'majors', no lo tenían tan sencillo.

"Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic tuvieron una dura competencia, porque también jugaron Juan Martín del Potro, Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga... Había más candidatos a grandes trofeos, ahora solo quedan dos", ha zanjado.