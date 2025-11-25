La oportunidad de oro de Novak Djokovic para desbancar a Sinner y Alcaraz: "Creo que va a dejarse la piel..."

Rennae Stubbs, excampeona de Grand Slam en categoría dobles, ha señalado cuál es, a su parecer, la intención de Novak Djokovic para maximizar sus aspiraciones en la recta final de su exitosa carrera.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han repartido los ocho últimos Grand Slam. Cuatro para cada tenista en una rivalidad feroz. Sin embargo, el último ganador antes del duopolio fue Novak Djokovic. El serbio se llevó el US Open en 2023 para sumar su vigésimo cuarto 'Major'.

En este contexto, Rennae Stubbs, cuatro veces campeona de Grand Slam en la categoría de dobles, analiza la situación de cara al Open de Australia: "Es difícil imaginar a alguien, salvo que alguno de los dos sufra alguna lesión grave o sufran una serie de sorpresas, capaz de ganar un gran torneo. Pero creo que Novak tiene la mira puesta en él".

Este abierto es el favorito del balcánico. De hecho, suma diez campeonatos. Un récord que le convierte en el segundo tenista del circuito masculino que más veces ha ganado un mismo Grand Slam (únicamente por detrás de los catorce Roland Garros de Rafa Nadal).

Por todo, el próximo Open de Australia es la oportunidad de oro de Novak Djokovic, como apunta Stubbs en declaraciones recogidas por 'Tennis365': "Creo que va a dedicar todo su tiempo y esfuerzo a dejarse la piel una última vez para ganar en Australia. Es el único que puede encontrar la victoria contra Jannik y Carlos. Carlos nunca ha llegado a la final allí y Novak lo aplastó el año pasado".

La ineficacia del murciano en tierras australianas abre más la puerta al sueño de 'Nole'. Aunque sigue habiendo un gran obstáculo, Jannik Sinner. El de San Cándido fue campeón en un 2025 donde solo cedió dos sets en todo el torneo, ninguno de ellos a partir de cuartos de final. En 2024, alzó el título después de llegar a semifinales sin ceder ningún parcial.

En el previo a la final, precisamente Djokovic le arañó un set en el tie-break y, ya en la final, el italiano remontó un 2-0 abajo para hacerse con su segundo Open de Australia consecutivo.

"No creo que pueda vencer a alguien como Jannik en esa pista. Jannik ya es demasiado bueno en ella, pero podría ser el único lugar donde Novak pueda ganar. También hay lesiones, es decir, un jugador puede lesionarse, y ha habido un par de jugadores que se han colado y han ganado un Grand Slam porque los mejores jugadores se lesionaron", sentenciaba la extenista australiana.