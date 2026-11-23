Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que "ya era hora" de poder celebrar títulos de MotoGP con Marc Márquez.

Marc Márquez sigue con su pleno de mundiales con Ducati. Dos éxitos en dos temporadas. Ha sido letal con la moto roja a pesar de sus limitaciones físicas por las constantes lesiones. Y en el equipo están encantado de poder celebrar con él porque lo han sufrido mucho.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, ha recordado lo duro que fue luchar contra Marc: "Yo he perdido tantos campeonatos por culpa de Marc que ya era hora que ganara uno por mérito suyo".

En 'AS' analiza lo conseguido por un Márquez que ya es leyenda del motociclismo: "Son 10, no son 8, y seguramente el más grande de historia, porque ha hecho cosas increíbles, y siempre las hace. Las hizo el año pasado, las hizo hace dos cuando se movió para intentar volver a ganar y lo ha hecho este año con una remontada impresionante".

Pero los retos no han terminado. Ni mucho menos. El urso que viene llega el joven Pedro Acosta al equipo, uno de los jóvenes llamados a conseguir grandes cosas en la categoría reina: "Digamos que para mí son los dos pilotos más fuertes de la parrilla del año que viene".

Pero en este 2026 Ducati todavía pelea por el mundial por equipos: "Es un campeonato importante. El de equipos, honestamente, nunca me ha interesado tanto, pero el de constructores sí e intentaremos ganarlo, aunque será difícil".

Es Aprilia la que manda en este mundial. Y es que en el GP de Portugal hicieron pleno en el podio: Marco Bezzecchi, Jorge Martín y Raúl Fernández.

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