El finalista en las ATP Finals lo pasó mal durante el encuentro: en varias ocasiones no podía sacar por el dolor en el tobillo.

Carlos Alcaraz es nuevo 'maestro'. Se ha convertido en campeón de las ATP Finals al derrotar a Alexander Zverev, el número 1 del mundo, en la gran final de Turín. Una victoria en dos sets mostrando un tenis increíble por momentos.

Pero Zverev pagó sus problemas físicos. Le dolía mucho el tobillo. "Ha habido dos cosas que han marcado el partido. La primera es que Carlos es el mejor restador del mundo. El segundo es que yo tuve bastante dolor en el tobillo y eso afecta mucho a mi saque porque tengo que cambiar mi movimiento", dijo el alemán.

Pagó los problemas en el saque: "Saqué mucho peor por todo eso, pero doy crédito a Carlos. En todo caso, estoy orgulloso de mí mismo, de cómo jugué, de cómo luché, porque al fin y al cabo, el saque es mi mayor arma para vencer a los mejores".

El momento clave fue el tie break del segundo set. Parecía que lo tenía ganado, pero acabó perdiendo el partido: "Estuve cerca de ganar el segundo set, pero creo que para vencer a Carlos necesitas estar al 110% y jugar a la perfección".

"Es capaz de dominar de fondo de pista, así que tenía claro que necesitaba muchos puntos gratis con mi saque para poder vencer", explica sobre el nuevo 'maestro'.

A pesar de caer en las ATP Finals, la temporada de Zverev ha sido absolutamente increíble: "Veo esta derrota de un modo diferente gracias a la temporada que he tenido. Claro que me hubiera encantado ser campeón aquí, pero si a inicios de año me hubieran dicho que ganaría dos Grand Slams y perdería este partido, hubiera firmado sin dudar".

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