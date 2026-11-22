El murciano vence al alemán en dos sets y conquista las Finals en un nuevo título para su palmarés. Todo con molestias en el isquio desde hace algunos días. Tremendo.

Han sido días de mucha tensión para Carlos. Nadie sabía en qué estado iba a volver a aparecer después de que tras el partido ante Tiafoe se le diagnosticara una lesión en el isquio. Barrió a Flavio Cobolli, le remontó a Ben Shelton y ha minimazo al número uno del mundo donde más potente es.

Zverev no vio venir el vendaval Alcaraz en el primer set. 6-2 a favor de Carlitos. El alemán acusó muchísimo casi 20 errores no forzados y Alcaraz, como no podía ser de otra manera, lo aprovechó para llevarse una primera manga en la que fue tremendamente superior.

Un dato: nadie había roto el servicio de 'Sascha' en lo que iba de Copa de Maestros. Carlitos lo ha hecho en tres ocasiones durante el primer set. La primera, en el segundo juego. Ante el número uno y en las condiciones en las que Zverev tiene más virtudes, en pista rápida.

La segunda manga tuvo un guión muy distinto. Alcaraz comenzó mandando tras hacerle 'break' a Alexander al comienzo del set. Sin embargo, Zverev apareció en el momento de menos acierto de Carlos para devolverle la rotura y poner el 4-4.

El alemán caminó firme hacia el 'tiebreak' donde llegó a disponer de tres bolas de set. Fue entonces, de nuevo en el momento más crítico, donde Alcaraz alcanzó su mejor nivel. Levantó esas tres bolas de set en contra y se generó dos de torneo. A la segunda fue la vencida.

Un nuevo hito en la historia de Alcaraz al que le comienzan a faltar muy pocos títulos para completar todo el palmarés de la ATP. Las Finals eran un objetivo claro y, en su peor temporada por la grave lesión que sufrió, Carlitos ha tenido la entereza para sacar su mejor versión donde nunca antes lo había hecho.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido