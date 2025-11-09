¡Alcaraz ha vuelto! Inverosímil punto de Carlos ante De Miñaur en su debut en las Nitto ATP Finals

El tensita murciano venció en dos sets al número 7 del mundo dejando un punto espectacular que confirma su vuelta al mejor nivel.

Carlos Alcaraz ha sumado su primera victoria en las Nitto ATP Finals. El murciano ha superado a Álex de Miñaur 7-6 y 6-2 y da un paso adelante en su intento por recuperar el número 1 del mundo.

Durante la disputa del segundo set, en su enfrentamiento ante De Miñaur, el tenista de El Palmar dejó un punto para el recuerdo. Con 4-1 y 40-40, Alcaraz servía para dejar el partido visto para sentencia. De Miñaur, necesitado por el resultado, elevó su nivel de tenis y Carlos no se arrugó.

El actual número dos del mundo aguantó las poderosas derechas de lado a lado que enviaba De Miñaur y, cuando este subió a la red, consiguió mantener la compostura hasta darle la vuelta a la situación y terminar siendo él quién cerraba el punto con una volea de revés desde la red.

De esta forma, el murciano acabó con las opciones de remontada del número 7 del mundo y selló su primera victoria en el evento. Una secuencia que levantó a los aficionados de sus asientos y dejó a Álex De Miñaur incrédulo y a Carlos Alcaraz con el dedo en su oreja como celebración al puntazo.

Ahora, Carlos tendrá que medirse a Taylor Fritz y Lorenzo Musetti (que sustituye a Novak Djokovic) para buscar el éxito en un torneo que le puede devolver al trono del tenis.