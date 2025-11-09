La razón por la que Djokovic se 'borra' de las Nitto ATP Finals

El de Belgrado no estará en el último torneo del año. Comunicó su decisión tras vencer a Musetti en la final del torneo de Atenas en un partido épico.

Novak Djokovic ha vuelto a hacer de las suyas. El serbio se alzó con su título 101 como profesional en Atenas después de vencer a Lorenzo Musetti en un auténtico partidazo. Ya es el jugador más veterano en conseguir un título ATP con 38 años y 5 meses.

Por si fuera poco, Novak supera a Federer como el tenista con más trofeos sobre pista dura (72). 4-6, 6-3 y 7-5 fue el resultado final de un duelo épico que se terminó llevando 'Nole' por pequeños detalles.

Más allá de lo que ocurrió sobre la pista, Djokovic también dejó un titular importante tras el encuentro. El 24 veces campeón de 'Grand Slam' confesó que no iba a participar en el torneo de las Nitto ATP Finals que comienza en Turín este domingo y que junta a los ocho primeros clasificados del ranking ATP.

¿La razón? Una lesión en su hombro derecho que le impide encadenar dos semanas seguidas de competición. Su lugar lo ocupará precisamente su rival en la final de Atenas, Lorenzo Musetti. El italiano ocupará el lugar de 'Nole' en el grupo de Carlos Alcaraz.

"Tenía muchas ganas de competir en Turín y dar lo mejor de mí, pero después de la final de hoy en Atenas, me entristece compartir que necesito retirarme debido a una lesión en curso. Lo siento mucho por los aficionados que esperaban verme jugar; su apoyo significa mucho. Les deseo a todos los jugadores un torneo increíble, ¡y no puedo esperar a volver a la cancha con todos ustedes pronto!", aseguró Novak en sus redes.

El murciano se ve, a priori, beneficiado tras este cambio teniendo en cuenta el nivel mostrado de Djokovic en Atenas. Cabe recordar que Carlitos podrá certificar terminar el año como número uno si gana sus tres partidos de fase de grupos. Debutará ante Álex de Minaur y después ser verá las caras ante Taylor Fritz y el propio Musetti.