Carlos Alcaraz se moja: ¿Qué opina de la ausencia de Sinner en la Copa Davis?

El murciano reconoce que "es el primer año que se hace en Italia y la gente quería verle en su casa", pero afirma que "entiende" su decisión.

"El calendario es muy duro y es difícil"

Antes de debutar en las ATP Finals, torneo en el que necesita tres victorias para terminar el año como número 1, Carlos Alcaraz ha concedido una entrevista a 'Marca' en la que, entre otros temas, ha tratado una polémica que ha ido creciendo en las últimas semanas.

Al murciano le han preguntado por la comentada ausencia de Jannik Sinner en la Copa Davis, lo que le ha conllevado muchas críticas en Italia, país que acoge las Finales a 8.

El número 2 del mundo se muestra comprensivo: "El calendario es muy duro y es difícil. Más en el caso de Jannik, que llega a las rondas finales en cada torneo".

Eso sí, entiende el enfado de los 'tifosi': "Ha ganado ya la Copa Davis los dos últimos años representando a su país, jugando el individual y el dobles. Yo creo que nadie más que él ha dejado mucho sudor y mucho esfuerzo por su país".

Sin embargo, entiende más la decisión de su rival: "Es verdad que es el primer año que se hace en Italia y la gente quería verle en su casa, pero cada uno tiene que tomar sus decisiones y yo personalmente la entiendo".