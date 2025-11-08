La confesión de Zverev sobre las ATP Finals: "Prefería el grupo de Alcaraz y Djokovic, porque Sinner..."

El número tres del mundo ha asegurado que quería haber jugado contra el español y el serbio en fase de grupos con tal de no enfrentarse a Jannik.

Alexander Zverev ha dejado uno de los titulares más llamativos en la previa de las Nitto ATP Finals que se celebran en Turín. El germano llega al último torneo del circuito profesional después de haber perdido en los dos últimos compromisos ante Jannik Sinner.

6-0 y 6-1 fue el resultado final del enfrentamiento entre ambos en semifinales del Masters 1.000 de París. Jannik pasó por encima de 'Sascha'. Algo más igualada fue la final del torneo de Viena (3-6, 6-3 y 7-5), aunque el desenlace fue el mismo que en la capital francesa, victoria de Sinner.

Se entiende que por esas dos razones, Zverev quiera evitar a toda costa enfrentarse al número uno del mundo en las Nitto ATP Finals. Sin embargo, el germano ha sorprendido asegurado que hubiera preferido estar en el otro grupo, con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic: "Prefería caer en el grupo de Carlos. Para ser sincero, da igual. Bueno, sí que importa, pero obviamente ambos son los mejores del mundo".

"En esta superficie, en pista cubierta y dura, y creo que las pistas son más rápidas que en París, creo que Jannik es el más fuerte. Pienso que Carlos también estaría de acuerdo. Cualquiera puede ganar a cualquiera, pero los dos últimos años estuve en el mismo grupo que Carlos y gané las dos veces. No tenía preferencia por ninguno. De hecho, esperaba que estuvieran los dos en el mismo grupo…", aseguró 'Sascha' en unas declaraciones recogidas por 'Ubitennis'.

Zverev debutará en las Finales ante el propio Sinner el próximo martes. A pesar de tener que jugar contra el número uno, el alemán se enfrentará a Ben Shelton, y a Lorenzo Musetti o Félix Auger-Aliassime, rivales fuertes pero que poco tienen que ver con Carlos Alcaraz o Novak Djokovic.