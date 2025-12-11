Alcaraz se deshace en elogios hacia Fonseca: "Tiene un gran juego"

El tenista español halagó el buen nivel del brasileño tras jugar un partido de exhibición apretado en Estados Unidos antes del Open de Australia.

Carlos Alcaraz ultima su preparación de cara a 2026. El tenista murciano busca completar un año perfecto en el que revalidar su título como número uno del mundo, además de hacerse con todos los Grand Slams, sobre todo con el Open de Australia, el único que no tiene en su palmarés.

Para llegar al primer gran torneo de la temporada con la mejor forma, el español ha jugado dos partidos de exhibición en Estados Unidos contra rivales de alto nivel como Frances Tiafoe y Joao Fonseca, con los que podría competir en pista próximamente.

El español cayó ante Tiafoe (3-6, 6-3 y 7-10) tras una hora de espectáculo, en el que se vio a Carlos sin molestias y con su actitud competitiva más vigente que nunca. Pese a la derrota en Nueva Jersey, Alcaraz pudo redimirse frente a Fonseca en un partido apurado que culminó con un super tiebreak (5-7, 6-2 y 10-8) que dejó satisfecho a todo el público.

Una vez terminado el encuentro, ambos tenistas participaron en una entrevista conjunta con 'Tennis Channel', en la que ambos alabaron la actuación y el juego del contrario. "Bueno, fue realmente especial jugar con Joao. Nunca había jugado contra él, así que esta fue la primera vez, en este hermoso escenario. Llegó al circuito con mucha fuerza, tiene un gran juego y espero que haya sido un partido muy entretenido", señalaba Carlos sobre su contrincante".

"Sí, casi lo consigo, chicos. Es difícil, tiene un poco de habilidad y es bueno, es realmente bueno. Es un placer estar aquí, es un placer jugar contra Carlos. Estoy muy agradecido por Carlos y enhorabuena", declaraba Fonseca entre risas tras jugar su primer partido contra el número uno del mundo.

Sinner y el Open de Australia

Con su breve gira de exhibiciones en Estados Unidos ya terminada, Alcaraz no volverá a enfrentarse contra otro rival directo hasta el próximo 10 de enero. En concreto, el español se verá las caras ni más ni menos que contra su acérrimo rival, Jannik Sinner.

En un mismo escenario, al igual que contra Tiafoe y Fonseca, Carlos jugará contra Sinner en Seúl (Corea del Sur) en lo que será un pequeño adelanto de la que podría ser la final del Open de Australia y uno de los partidos más esperados del año.

Tanto el español como el italiano son los grandes favoritos para llevarse el primer Grand Slam del año, aunque Carlitos es el único de los dos que aún no lo ha ganado hasta el momento.