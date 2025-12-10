El complicado reto al que aspira Alcaraz en 2026 y que Nadal no pudo completar

Además de ganar el Open de Australia, el tenista español buscará mantener el título de número uno del mundo de forma ininterrumpida en 2026.

Carlos Alcaraz ya está preparado para afrontar un 2026 lleno de retos. Además de disputar el Open de Australia, primer Grand Slam del año y único que no tiene en su palmarés, el murciano tendrá que defender el título como número uno del mundo.

Alzarse con el primer gran torneo del año es su principal objetivo, pero el español también busca terminar el próximo año repitiendo posición en el ranking de la ATP. Un reto que muchos han conseguido, pero muy pocos han logrado mantener durante todo el año entero.

Tenistas de la talla de Jimmy Connors, Ivan Lendl, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Roger Federer o Novak Djokovic han sido los únicos en mantener el número uno durante un año entero, siendo el serbio el más reciente en lograrlo.

Para Carlitos, cualquier reto se convierte en objetivo, y sin duda alguna también buscará entrar en esa prestigiosa lista, en la cual no se encuentran otras leyendas del tenis como John McEnroe, Andre Agassi, Björn Borg, Stefan Edberg, Jim Courier, Mats Wilander o el mismísimo Rafael Nadal.

En caso de que Alcaraz consiga llevarse múltiples torneos y algún Grand Slam, es muy posible que consiga mantener el puesto en el ranking. Sin embargo, si su máximo rival, Jannik Sinner, consigue derrotarlo en algún torneo, puede remontar los 550 puntos que hay de diferencia entre ambos y arrebatarle el título, aunque sea de forma temporal.

El calendario de Alcaraz

Tras disputar dos partidos de exhibición ante Frances Tiafoe en Nueva Jersey y Joao Fonseca en Miami, Carlos Alcaraz continúa entrenando de cara al Open de Australia para llegar con la mejor forma.

Antes de afrontar el primer gran torneo del año, el tenista español participará en otro encuentro de exhibición, esta vez en Corea del Sur ante Sinner. Este partido se celebrará el próximo 10 de enero en el Hyundai Card Super Match, y supondrá un pequeño avance de la que podría ser la final del Open de Australia.