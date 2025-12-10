Tiafoe, contundente de nuevo sobre Alcaraz y Sinner: "Sigo pensando que no son invencibles"

El tenista estadounidense asegura ser capaz de batir a los números uno y dos del mundo, tras derrotar a Carlos en el partido de exhibición en Nueva Jersey.

Frances Tiafoe no cambia de parecer. El tenista estadounidense ha ofrecido unas declaraciones de lo más contundentes a la hora de referirse a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner después de enfrentarse al español en un partido de exhibición en Nueva Jersey.

En concreto, el tenista se mantiene en sus cabales y reafirma la postura que adoptó el pasado mes de agosto, cuando aseguró que, pese al buen rendimiento de Sinner y Carlitos, no se les debía rendir pleitesía. "No puedes rendirles pleitesía: si queremos lograr cosas especiales, tenemos que ganarles. Y yo creo que puedo hacerlo", declaraba Tiafoe en la rueda de prensa previa al US Open.

"Sigo pensando que Carlos y Jannik no son invencibles. Tengo que pensar de esa manera. Mira, me he enfrentado a Carlos dos veces, él ganó esos dos Grand Slams y en ambos partidos nos fuimos al quinto set...", apuntaba Frances en el podcast 'Served with Andy Roddick', tras vencer a Alcaraz en la exhibición.

"Si me preguntas: ¿son dos tipos dificilísimos de batir? Por supuesto. Por eso ganan prácticamente cada torneo en el que juegan. Pero, si me dices que prácticamente todo el circuito tiene una oportunidad de ganar a cualquiera, y que al final de la semana te toca ganar a dos tipos... yo lo firmo", añade Tiafoe sobre la posibilidad de batir a los números uno y dos del mundo.

"El partido del año pasado, en Wimbledon, pienso que es un partido que dejé ir. Es verdad que en el US Open me mantuve como podía en el partido. Llegamos a estar 3 iguales en el quinto set, pero aguantaba como podía en cada set, incluso en los que gané", concluye el estadounidense.

La oportunidad de Tiafoe para cumplir con sus palabras llegará en el Open de Australia, donde podrá enfrentarse a Carlos y a Jannik en caso de llegar a las rondas finales del primer Grand Slam del año.