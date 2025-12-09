Ahora

"Ha sido duro"

El halago de la gran joya del tenis a Carlos Alcaraz

Joao Fonseca, número 24 del mundo, elogió al murciano tras caer derrota por él en una exhibición en Miami.

Carlos Alcaraz y Joao FonsecaCarlos Alcaraz y Joao FonsecaRedes

Este lunes, tras caer ante Frances Tifoe un día antes en la exhibición 'A Racket at The Rock' en Nueva Jersey (3-6, 6-3 y 7-10), Carlos Alcaraz venció a Joao Fonseca en Miami.

El número 1 del mundo derrotó al brasileño en tres sets (7-5, 2-6 y 10-8) en el evento 'Miami Invitational'.

Tras el partido y después de que el murciano asegurase que había sido "especial y un gran placer" enfrentarse por primera vez al número 24 de la ATP, Fonseca se rindió ante Carlitos.

"Ha sido duro, él tiene algunas habilidades en pista. El tipo es realmente bueno. No, de verdad, ha sido un placer para mí jugar este partido y estoy muy agradecido a Alcaraz", señaló la 'joya' del tenis, al gran revelación de esta temporada.

