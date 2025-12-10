Carlos Alcaraz suma un nuevo premio para poner la guinda a su extraordinario 2025

El murciano ha sido galardonado con el Premio Stefan Edberg al Espíritu Limpio 2025 "por su comportamiento ejemplar dentro y fuera de pista".

"Es la segunda vez que lo consigue"

Tras vencer a Joao Fonseca en una exhibición celebrada en Miami este lunes, la ATP comunicó que Carlos Alcaraz se ha llevado un nuevo premio para poner el broche a su excelso 2025.

El número 1 del mundo es el "ganador del Premio Stefan Edberg al Espíritu Limpio 2025 por su comportamiento ejemplar dentro y fuera de pista".

Se trata de la segunda vez que consigue este galardón (la primera fue en 2023) y lo ha logrado gracias a gestos como el que tuvo en octavos de final de Roland Garros.

En su partido frente a Ben Shelton, el murciano pidió que le dieran al americano un punto que le habían concedido a él. "Me habría sentido culpable si no hubiera dicho nada", dijo Carlitos tras el encuentro.

El extenista Edberg dio nombre a este premio tras ganarlo en cinco ocasiones, aunque Roger Federer es el más laureado con trece.

"Los nominados a deportividad se determinaron mediante una votación de la International Tennis Writers' Association (ITWA), y por primera vez, el ganador fue seleccionado mediante votación de los miembros del exclusivo club número 1 de la ATP: los 29 jugadores actuales y antiguos que han alcanzado el número 1 mundial", zanja la ATP en su comunicado.