La petición de un extenista a Carlos Alcaraz tras sus quejas por el calendario: "Lo encuentro un poco extraño"

El extenista chipriota y número 8 del mundo en 2006, Marcos Baghdatis, entiende las quejas de los tenistas, aunque detesta que lo hagan frente a la prensa

Las reiteradas quejas de los tenistas en relación con el exigente calendario de la ATP no cesan. Después de que figuras de alto nivel como Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek o Casper Ruud, entre otros, se manifestasen de forma abierta culpando al gran número de partidos de sus lesiones, muchos han sido quienes les han criticado.

Desde tenistas actuales como Novak Djokovic hasta leyendas retiradas como Rennae Stubbs han cargado contra Alcaraz y el resto de deportistas que se han quejado a la prensa sobre el calendario. El último de ellos ha sido el extenista chipriota y número 8 del mundo en 2006, Marcos Baghdatis.

En una entrevista para 'Tennis365', Baghdatis asegura estar de acuerdo con Carlitos y el resto de tenistas con que el calendario "es un problema", pero ha dejado claro que odia que "los jugadores se quejen de ello".

"La razón por la que odio que se quejen no es porque se quejen, sino porque tienen un sindicato; ahora tienen la PTPA, que está ahí y lucha por ellos. Su voz es muy fuerte y pueden acudir a hablar con ellos y encontrar maneras de mejorar la situación", señala el chipriota sobre la razón de sus palabras.

A diferencia de cuando Baghdatis estaba en activo, actualmente los tenistas cuentan con un respaldo institucional en el que poder protegerse ante este tipo de situaciones, y es por ello por lo que critica que acudan a los medios de comunicación a protestar.

"Sabes, en nuestra época no teníamos esa asociación, así que podríamos habernos quejado todo lo que quisiéramos; nadie nos escuchaba. Pero ahora sí la tienen. Y ahí es donde no entiendo a los jugadores. Tienen todo lo necesario para negociar con los circuitos y los torneos. Pero no lo hacen, solo se quejan a través de los medios, en entrevistas y todo eso. Ahí es donde lo encuentro un poco extraño", concluye el chipriota sobre los tenistas y el "problema" con el calendario.

Las quejas de los tenistas

Tras caer derrotado ante Jannik Sinner en la final del 'Six King Slam' del pasado mes de octubre, Carlos Alcaraz expresó su lamento por el cúmulo de partidos que hay en el calendario de la ATP. Unas palabras que desencadenaron una sucesión de quejas por parte del resto de tenistas de alto nivel.

"Soy el tipo de jugador que piensa que hay muchos torneos durante el año, torneos obligatorios, y probablemente durante los próximos años habrá aún más torneos, más torneos obligatorios. O sea, probablemente nos van a matar de alguna manera. Ahora mismo, están sufriendo muchas lesiones por culpa del balón, del calendario, por muchas cosas", declaraba el español a la prensa.

Al igual que él, otras figuras del tenis como Iga Swiatek cargaban contra un calendario "abrumador". "Creo que jugamos demasiado y el calendario es una locura. Intento dividir el año en cada parte de la temporada y centrarme en lo que viene; si no, es difícil. Después de una pretemporada de cuatro semanas y ocho días de vacaciones, si miro a finales de diciembre y veo lo que me espera en los próximos 11 meses, es abrumador", aseguraba la número dos del mundo de la WTA.