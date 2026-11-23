El italiano, que lleva sin jugar desde julio, ha visto cómo el tratamiento conservador al que se ha sometido desde entonces no ha surtido efecto.

Según informa este lunes 'Il Giornale', este martes 24 de noviembre Jannik Sinner pasará por quirófano para operarse de la rodilla derecha.

Lo hará en la ciudad de Turku (Finlandia) junto al doctor Lasse Lempainen, toda una eminencia en la materia que ya intervino a Ousmane Dembélé, entre otros.

El italiano lleva sin juagar desde el 12 de julio en la final de Wimbledon. En un entrenamiento posterior, se resintió de la rodilla y comenzó un tratamiento conservador.

Sin embargo, este no ha surtido el efecto esperado y deberá operarse y estar en torno a tres o cuatro meses más de baja.

Es por ello que se perderá el Open de Australia, donde defiende 800 puntos de las semifinales, y apunta a reaparecer en la temporada de tierra batida.