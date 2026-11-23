Los detalles Arranca la semana en la que todos buscan la eficacia porque cada voto es crucial, pero especialmente en los lugares que decantarán la balanza en el último minuto.

En la última semana antes de las elecciones, los partidos políticos intensifican sus esfuerzos para captar votos decisivos. Pedro Sánchez ha regresado a Andalucía para reactivar el apoyo socialista, mientras que Alberto Núñez Feijóo se enfoca en atraer el voto joven, especialmente a través de una entrevista con el youtuber Plex. Sánchez cerrará su campaña en Madrid con un mitin masivo, mientras que Feijóo busca consolidar el voto madrileño junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Vox y Frente Amplio también preparan sus estrategias finales, centrando sus esfuerzos en los debates televisivos como oportunidades clave para destacar sus propuestas.

Los partidos se lo juegan todo a dar un golpe de efecto en siete días. Arranca la semana en la que todos buscan la eficacia porque cada voto es crucial, pero especialmente en los lugares que decantarán la balanza en el último minuto. Por ello, Pedro Sánchez ha regresado a Andalucía y Alberto Núñez Feijóo pone la mira en el voto joven.

El presidente del Gobierno y candidato socialista ha vuelto este lunes al punto de partida de su campaña, Andalucía, con el objetivo de reactivar el antiguo granero socialista tras las críticas por su baile inaugural en Sevilla. Desde Córdoba ha asegurado que Andalucía frenará la "involución" que proponen PP y Vox y dará la victoria al PSOE el próximo 29 de noviembre.

En este mitin, al que han acudido 5.000 personas, según datos del PSOE, Sánchez ha subrayado que serán "las ocho provincias de Andalucía" las que hagan "avanzar a España" el próximo 29N. "Los millones de andaluces y andaluzas les va a decir que no a Vox y al PP y que sí al rojo del Partido Socialista", ha manifestado.

Tanto ha querido incidir Sánchez en esta idea que tras el mitin ha publicado un vídeo en el que se ve al presidente del Gobierno en bicicleta y lanzando el mensaje de que aspiran a ser la primera fuerza políticas en todas las provincias andaluzas. En la publicación, así, destacan la frase: "¡Que Andalucía lidere el avance!".

Para este miércoles, Sánchez ha despejado su agenda y el protagonista será para las mujeres en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, a la vez, se dedicará a preparar el debate a cuatro.

Sánchez compaginará su frenética ronda mediática con un final de campaña en las grandes ciudades: este martes Barcelona y el cierre este viernes en Madrid. La aspiración de los socialistas en su apuesta por los mítines masivos: una cifra récord de 10.000 asistentes.

En su pugna con Vox por el voto joven, la entrevista del candidato del PP con el youtuber Plex —que tiene unos 15 millones de seguidores— verá la luz en las próximas horas. Feijóo, sin embargo, esta vez no libera su agenda el día anterior al debate. Al contrario: buscará con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, apuntalar el voto de los madrileños en el segundo gran acto de esta campaña.

Los 'populares' planifican su final de campaña en los lugares donde hay escaño en disputa: este martes en Alicante y el viernes, a falta de concretarse la ciudad, el cierre será en Andalucía tras la polémica por las palabras de la presidenta madrileña.

No se volverá a ver en un mitin al candidato de Vox, Santiago Abascal, hasta el cierre porque el partido de extrema derecha ha despejado su semana para preparar a conciencia el debate a cuatro —que se podrá seguir en laSexta—. Rematará su gira en Valencia, en la plaza de toros que llenó Feijóo el fin de semana, donde buscan rascar el último escaño.

Lo mismo Frente Amplio: su próximo y último gran acto será el cierre del viernes en el barrio madrileño de Villaverde. Para ellos la clave está en los debates: ese gran cara a cara con Albiol este martes en laSexta y el de este jueves con el resto de candidatos. Los ven como su gran oportunidad para mostrar proyecto, contraponer programas y sacar pecho de las medidas que han sacado adelante durante la legislatura.

Estos son sus planes, por ver está aún si dan resultado.

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