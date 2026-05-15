Corre, nada, escala y es influencer: la historia de superación de Dani, un adolescente con autismo

Los detalles Es habitual escucharle preguntar: "¿Cuál es la próxima competición?". Porque hace muchos deportes diferentes y ha ganado más de una medalla. "Gracias al deporte, cuando sale de clase, tiene algo que hacer con gente de su edad", cuenta su madre.

Dani, un joven de 15 años con trastorno del espectro autista, desafía estereotipos y logra victorias cotidianas que le brindan autonomía. Su madre Patricia destaca su determinación para superar retos, desde volver solo del colegio hasta hacer pedidos en la carnicería. A pesar de las dificultades iniciales, como la falta de comunicación y restricciones alimentarias, Dani ha progresado notablemente, en parte gracias a su pasión por el deporte. Compite y gana medallas, además de inspirar a otros niños a través de sus redes sociales. Su próxima meta es conquistar el transporte público, demostrando que no hay límites para sus sueños.

Dani solo tiene 15 años, pero su historia está llena de victorias. Vive con trastorno del espectro autista y trabaja para eliminar estereotipos, consiguiendo logros cotidianos, como volver solo del colegio.

"Hoy, cuando salgas de clase, ¿qué tienes que hacer?", le pregunta su madre y Dani responde con firmeza: "Volver a casa". Porque no hay nada que este joven con autismo no se atreva a intentar. Es más, si le dicen que no, lo hará, se esforzará para conseguirlo.

De hecho, Dani ha hecho hasta parte de esta entrevista. Una conversación en la que nos muestran unas imágenes muy especiales para ellos. "En ese vídeo se ve cómo Dani vuelve solo a casa, pero detrás hay mucho trabajo", dice orgullosa Patricia, su madre. Porque aunque parezca algo muy normal, una rutina habitual, para él suponen todo un reto.

Es más, su vida ha sido un reto tras otro y, algunos, que se ha puesto el propio Dani. Desde doblar su ropa y colocarla en el armario, pasando por aprender a afeitarse, hasta conseguir hacer un pedido en la carnicería él solo. Cosas muy importantes para vivir con autonomía, aunque se viva con un trastorno del espectro autista.

Corre, nada, bici, escala y es influencer: la historia de superación de Dani, un adolescente con autismo

Tal y como explica a laSexta la madre de Dani, "no tenía comprensión, no tenía comunicación. Tenía una restricción alimentaria supersevera; no comía prácticamente nada". Y, además, ser neurodivergente le estigmatizó.

A su madre le decían "que Dani no iba a avanzar, que no iba a conseguir prácticamente nada de lo que ha conseguido", asegura. Pero Patricia es madre y terapeuta a la vez.

Dani y el deporte

Cree que la clave de toda superación en Dani pueda estar en su ADN de deportista. Es habitual escucharle preguntar: "¿Cuál es la próxima competición?". Porque corre, nada, monta en bici, escala y lo que le apetezca. "Gracias al deporte, cuando sale de clase, tiene algo que hacer con gente de su edad".

Pero es algo más que una simple actividad de ocio, porque Dani ha ganado medallas en competiciones deportivas. Pero también condecoraciones por ayudar a otros que buscan respuestas. Y es que, Dani tiene una cuenta en redes en la que cuenta sus logros.

"Gracias a la historia de Dani, otros niños también están teniendo la oportunidad de cumplir sus sueños", cuenta con orgullo Patricia. Los próximos pasos de este chico excepcional: Ir "solo". Es decir, conquistar el transporte público.

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